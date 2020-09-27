【創業‧創程‧創命運@iM網欄】疫情中創造機會 四項創業的重點

2020年對大家來說是極巨桃戰的一年，我經營的餐飲業及包裝業亦飽受嚴重影響。在疫情開始時與拍檔研究消毒及清潔服務，最後更硬著頭皮搞抗菌塗層生意，算是在疫情中創造機會。今次為打算創業的朋友推介一本書，坂本憲彥先生的 《一人創業：創業就是，做好一件你真正想做的事！》，坂本先生是一位白手興家的創業導師，其間創立商業學校，餐飲事業，今次為大家點出書中四項創業的重點。

第一如何找到自己商業計劃，可以從個人軸心及市場軸心來思考。個人軸心顧名思義就是，從自己喜歡做及擅長做的事情。從個人軸心開始創業，即使在期間遇到困難也能有更大的熱誠(Passion)去把生意經營過來。如果一開始就在熱門/不感興趣的行業來競爭的話，並且在短期內看不到成果時，就會容易出現不耐煩及空虛的情況，再加上經驗上及資金條件不足時，容易出錯，打亂部署，還要與現在的經驗老手競爭中輕鬆賺到錢，並不容易而且失敗率極高；市場軸心 的意思就是別人需要甚麼樣的服務及產品(Need)。這是需要留意大勢所趨及市場預判，譬如說，我喜愛玩具模型製作，可以從模型市場中會有甚麼需求及可能性，我們可以考慮玩具模型產品，製作模型用的工具，製作模型技術週邊書籍及考慮香港的空間問題，提供製作室租用等等方向，開始一門生意的計劃。

第二就是商業概念的三大要素，第一是賣給誰，即是你的目標客人(Target Customer)，這個可能各位都認為阿媽是女人，但往往創業人最常陷入客人是誰這迷思中。打個比喻，如果你是賣健康飲品的，會認為任何關注健康的，就是你的客人。這可能構成誤區，必須知道每人都關注健康，但每人對健康的考慮都是不同，這樣你就不能搶到有利自己的市場，所以必先要找出理想客戶。嘗試幻想客戶縮至一人，必須知道他的年齡，職業、居住地區，是否擁有個人物業，家庭成員日常行程，假日活動等。但是否有必要做到這樣極端嗎？

既然是自己的客人，那就需要做得徹底。尤其是初創的時候，就是取得第一位或者第一批的客戶上門是非常困難，範圍縮得越少，就能精準遇到理想客戶，並且從開業中取得貼身的優勢。第二是賣甚麼，就是我們的產品或服務。客人願意購買有兩個主要原因：一、產品或服務，能解決客戶的問題；二、創造優越，客人購買物品後，能得到舒適或快樂等正面感覺。這裏建議先考慮從解決問題的產品或服務。

人的傾向是先排除自己現存的問題及困難，這類產品或服務能讓客人自己說服自己值得花費，通常具有迫切性。而創造優越的產品或服務，相對來說沒有急切需求，因此在經濟低迷時往往受影響。

第三就是USP(Unique Selling Proposition，獨特的銷售主張)，客人光顧你，是因為你比較平，比較方便，服務多元化，還是因為你的名氣，這是善用自己優勢的加強市場競爭。

還有就是創業所需的資金，資金分別是開業資金及周轉資金，開業資金如租金按金，辦公室用品，貨品成本及設備費用等。周轉資金如日常生活開支，寬頻費用等，按照行業而預算的，但必須要清楚列出，建議計算一至兩年的開支，需準備兩倍或以上的資金，這是一種保險的做法，一旦開始創業，就會出現很多沒預算的花費，不論是防守還是進攻，都會出現額外開支，而且資金是創業中最重要、最大的問題，如資金不足時會出現難以維持業務運作的問題，結局就是結業。

第四是創業須知的風險分析及預測。要清楚知道自己能承受的風險，除了物質上的風險，更重要的是非物質及心理的風險，物質上的風險是指，可以接受生活水平降到甚麼程度。如果要貸款來創業，失敗時能不能承受要用打工及時間來償還債務。

非物質及心理的風險，是指創業會失去原先事業上的成就，在創業時所花的時間往往不是朝9晚6的，是不穩定。無論成敗，心理上往往需要承受比打工時更多更大的壓力。要知道謀事在人，成事在天，往往有太多預計不到的風險出現創業路途上，要問問自己，如果失敗後，應準備用甚麼心態面對外在環境，怎樣調整自我心理質素，相信曾經經歷創業失敗的朋友更能深深明白箇中體會。今次為大家分享到這裡，祝大家逢關過關關關過，遇強越強強強越。