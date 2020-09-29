【文字藝術師@iM網欄】法國文豪卡繆之作 《異鄉人》：擺脫常規的異類

卡繆

法國小說家卡繆，生於法屬阿爾及利亞，大學時期攻讀哲學，同時開始發表寫作作品，直至1942年發表《異鄉人》後成名，他亦憑一書於1957年勇奪諾貝爾文學獎，成為當時最年輕的文學獎得獎者。《異鄉人》又與《薛西弗斯的神話》、《卡里古拉》、《誤會》構成著名的荒謬系列，描述生命的虛無及荒誕。

▲ （圖1：《異鄉人》，由法國卡繆所著，於1942年出版，至今仍是書店熱賣書之一）

如常

「今天，媽媽死了，也許是昨天，我不確定。」全書第一句就乾淨俐落地塑造起主角莫梭無情、冷酷、不孝的人物形象。

冷若冰霜的莫梭從養老院接到母親去世的消息，向公司請假出席母親的葬禮，期間與養老院各人互動。葬禮翌日，他便跟伴侶瑪莉到海邊游泳、看喜劇、發生性行為。又再數日後，莫梭應朋友雷蒙邀約，到海邊木屋度假，期間與兩名阿拉伯人發生爭執。最後，與其中一名阿拉伯人對峙時，對方抽出利刃，莫梭驚惶之下舉起手槍、扣下板機，一聲巨響有如號角般喚來審判。

罪名

莫梭的罪名理應是殺人，然而審判過程的內容多與殺人無關。書中角色逐一被傳召做證，在庭長和檢察官等人的誘導下，養老院的院長和職員指出莫梭在母親死後，表現得過分鎮定，既不願意看母親的遺體，又不為母親流下一滴眼淚，甚至在守靈期間喝咖啡抽菸。傳召瑪莉時，她坦白道出與莫梭在葬禮翌日去海灘戲水、看戲、發生關係。

以上的證詞彷彿已為這場審判劃上句號，會替莫梭說好話的證人都被安排在最後作供，而庭上所有人已經瞪目結舌，怒火中燒，難以置信眼前這個死了母親的被告竟能表現得如此若無其事、泰然自若。

懲罰

主角莫梭最後被判死刑。在筆者看來，若單論槍殺事件本身，或許莫梭罪不至死，甚或能以自我防衛等緣由擺脫罪名。可悲的是，書中的庭長、法官、檢察官，是無所不用其極地，試圖以主角面對母親死亡的淡定從容，來徹底否定並破壞莫梭的人格、價值觀、道德水平，繼而說服一眾評審團和旁聽，把這個離經叛道的不尋常人類硬推上斷頭台。

▲ （圖2：「你曾否感到，自己與這世界格格不入。」）

表演

筆者特別被莫梭辯護律師的一番話所震撼到。

「那你有沒有看到他沒掉眼淚？」

這邊揭露了人的一種虛偽。

你怎麼知道莫梭沒有為母親流過淚？

是否不流淚就代表不愛母親？

難道所有傷心難過都要刻意擺在臉上讓人看得見？

人的交流是基於言語、語調、表情、動作等要素。在個人社會化的過程之中，我們不經意間整理了一套符合社會規範的模式，將千千萬萬個溝通要素導向相應的象徵意義，例如：笑代表快樂，哭代表傷心；健談就是外向，寡言就是內向。

然而問題出於，當我們擁有十分類近的認知及行為方式，為了避免成為異類，遭人嘲諷、鄙視、針對，不論是否真的想笑想哭想怎樣，都會把這些給演出來，符合別人對自己的期望，盡量表現得正常。久而久之，人越懂得偽裝，人與人之間就越會猜疑論斷。其實，我們對任何一個他人，都只是一知半解，又憑甚麼否定別人的價值。

坦蕩

這本書讀到最後，筆者認為莫梭可惡、可悲、可笑，最重要的是可敬。身處水深火熱，仍然雲淡風輕，不會流淚就是不會流淚，愛母親就是愛母親，生活要過就是要過。貫徹始終做一個不受社會規範和旁人目光所拘束的坦蕩靈魂，試問現實中又有幾人做到？

所以說，你所想所做的，真的是「自己」的主意嗎？

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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