【劉‧住保鮮期@iM網欄】健康美食第一篇￼ - ￼台式蔥油豆乾

日常生活中好多人問筆者，過去多年在「￼氣炸」￼鍋般的工作中，￼如何能在天天俾人和事氣到爆炸，￼￼￼￼打完連場泥漿摔角又重新振奮起來，過著優雅自信的新一天，還要面上沒甚皺紋和斑呢？￼這個⋯⋯除了看開一些之外，￼跟懂得如何為身心靈和荷包保鮮有着密切關係。

單是吃好些和多做運動是不足夠的，要￼懂得吃甚麼，知道如何烹調，點食最好，點樣做適合自己身體運動來K.O.工作，為身體帶來痛症，￼點樣揀優質，但非天價的護膚品來愛錫肌膚，￼又點樣搵好節目來舒緩壓力等等⋯真是有排講。好，我就由食講起，如何用最少的製作時間入和金錢，去得到最多營養和滿足每一個味蕾。￼連續兩期，我會介紹幾款可於30分鐘內完成的自煮美食，食材成本平易近人，但營養極之豐富，絕對是本小利大之選。￼

健康美食第一篇￼ - ￼台式蔥油豆乾

記得兩年前去台灣宜蘭自由行之時，入住一間以環保綠耕為主題嘅民宿，旅館主人是一個70多歲的爺爺，￼他精神抖擻而且中氣十足，每日都為自己和客人炮製早餐。我特別喜歡餐桌上的「￼￼台式蔥油豆乾」￼，除了因為宜蘭三星蔥特別香甜之外，這款美食材料簡單，成本貼地，但營養又異常豐富。￼￼我還參考了美國FDA食品及營養資料庫關於黃豆製品的比較，發覺原來豆乾的蛋白質和鈣質都遠高於豆腐、豆漿和豆腐花。￼難怪皮光肉滑的老爺爺，能這麼自豪地為我們推介這款美食。 得到他口授秘訣，返港後雖然沒有三星蔥，但我都時常煮呢個咁方便嘅菜式，難得喜素的老公說這個菜好送飯，￼食幾多次都唔會悶。￼￼

好了，老爺爺的秘訣就是：一定要用新鮮豆腐乾，因為新鮮豆乾外皮煙韌內裏軟糯，用來做這個台式蔥油豆乾，超正！但如果用超市包裝好的豆乾，可能會比較硬身，口感味道都會打折扣￼！￼￼其實呢款營養豐富嘅美食，重點是二人前的材料費只是10元 ，真是連我們的荷包都一齊保鮮￼!

下圖的豆乾是街市新鮮貨色，既厚身又有彈性。將它洗淨切片放於碟上，煮飯時可一併放在電飯煲內蒸熟，接着灑上蔥粒，加入適量黃糖和豉油，跟住淋佢滾油，即成。￼

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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