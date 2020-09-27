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【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年

名人薈萃 08:29 2020/09/27

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秋高氣爽，近日與友人行山，行畢後朋友突然膝頭很痛，原來她平時忙碌工作，只有在辦公室做腦部運動，很少做肢體動作，所以行山後膝蓋感到壓力。但經過休息及適當按摩紓緩後，便慢慢康復。

膝痛常見於中年女性及長者。有學者調查研究，60 歲以上有一半人患膝痛，70 歲以上更達到75 % 。所以話，年輕人平日應多注意身體保養，無論邊個身體部位，都要持續做適當運動，好好護理，否則年長後就後悔莫及。

今次教大家一些簡單動作，任何人都適合做，可以保護、預防膝蓋退化，又能夠令膝蓋年輕20 年，人到老年也能健步如飛，不需要傭人扶著行路。但如果膝蓋因發炎或有運動創傷，或飮酒過量而令尿酸過多等問題，導致膝蓋受傷，建議大家及早看醫生。

Tips 1 ：

要保護膝蓋，可以請它的鄰居幫忙，就是强化四頭肌功能（即大腿）。早上起床後，可以坐在椅上或瑜伽墊，伸直雙腳，腳指向上，並盡量向身體方向伸展（這時腳踭有向外拉扯的感覺），停留5 秒後放鬆，再重覆動作，這組動作可做2 分鐘，記得盡量令膝蓋伸直，不要屈曲。

Tips 2:

屈曲左膝蓋，雙手抱緊小腿約10-20 秒，然後放鬆，重覆這組動作5次，有助膝關節靈活，減少軟骨之間的壓力。

Tips 3:

雙腳伸直，將拇指及食指放在膝蓋的四個角凹䧟處，然後用手指上下按摩約2 分鐘，令膝蓋週邊的肌肉放鬆，減輕壓力。平時邊看電視，邊做運，好easy！

Tips 4:

雙手放在膝蓋上用力拍打5 次，然後輕輕按壓膝蓋，停留10-20 秒，然後重覆拍打及按壓動作5 次。

Tips 5:

身體距離牆約半呎或1呎，然後靠牆坐下，做無形櫈，維持5 秒後，雙手按著牆站起來2 秒，再重覆以上動作10 次。緊記身體重心在牆上，膝蓋要與腳踭成垂直線，成90 度，因為依靠牆的力量，不會令膝蓋負重，反而可以鍛練相關肌肉。

順便一提，好多學生做運動時，往往膝蓋超過腳踭，無形中加重膝頭的壓力，好傷膝蓋！大家記得日後要避免。

Tips 6:

現在教大家踏樓梯：左腳踏上一級，然後左腳落地，再左腳上，左腳落，重覆20 次後，做右腳上，右腳落20 次。

Tips 7:

站在台階上，左手靠牆（或扶著椅子），右腳抬起向前伸展，然後向後抬起伸直，前後做20 次，再轉左腳重覆以上動作20 次。

以上動作可以輪流交替做，例如：星期一做Tips 1、2 、3；星期二做Tips 5、6、7；而Tips 4 幾時做都得，方便有效。總之每天持續6分鐘，慢慢地累積效果，可以保護雙膝，令膝蓋年輕20 年！

今次為大家推介一首好特別的歌曲Krishna Devotional，邊聽歌邊運動，請不要錯過！

作者_盈望簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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撰文 : 盈望

欄名 : 裏裏外外

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