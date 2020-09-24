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The Body Shop 致力減塑 向印度採購塑膠廢料作產品包裝

環球政經 19:48 2020/09/24

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近年綠色議題越來越受關注，而塑膠污染就成為一問題，專家預計，2040年將會有超過1億噸的塑膠廢料流入大海或堆填區。

美國佛州放7.5億基因改造蚊 環保團體轟:「現代侏儸紀公園實驗」【下一頁

很多商品都會用到塑料包裝，美妝產品的精美包裝比一般產品更要用上更多塑膠。美妝公司The Body Shop似乎都關注到塑膠污染這個問題，因此希望將塑膠廢料當作一項新的原材料。負責社區公平貿易計劃的Mark Davis解釋指，這計劃早在1987年創立，佔公司材料預算的25%，公司會在迦納(Ghana)採購乳木果(shea butter)，在尼泊爾(Napal)採購紙造禮盒等等，減少塑膠污染。

【係愛定責任】李嘉誠看好綠色主義？  最新領投公司業務主打環保物料【下一頁

除了採購紙造禮盒之外，The Body Shop打算開始在印度的班加羅爾(Bangalore, India)採購塑膠廢料，並用在產品包裝上，就是將塑膠廢料循環再用。為了確保質素，與工作人員的工作環境質素，The Body Shop正與採購公司「(塑膠改變)Plastic For Change」合作，協助它採購塑膠，同時為工作人員提供更好的工作環境。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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