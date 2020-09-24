【限聚令放寬】昂坪360夥FILA推運動打卡遊「360 FILA Sports Fest」

▲ 昂坪360與FILA於周五（25日）至11月15日推出「360 FILA Sports Fest」。

安踏 （02020） 旗下的FILA與昂坪360合作推出「運動打卡遊」，融合本地綠色旅遊、戶外運動和潮流服飾概念，於周五（25日）至11月15日打造「360 FILA Sports Fest」，活動包括「糖果色系打卡運動會」主題場景、設有FILA全球代言人BTS主題打卡位的「FILA網球主題打卡館」，及「互動運動挑戰」以贏取限量版禮品。

同時，為配合活動，昂坪360推出「360 FILA Pass」套票，於昂坪360官網購買可享有9折優惠，售價為348元（原價為388元） 。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，期望在疫情緩和下，配合是次推廣活動，帶動今年第四季的載客量，並預料本地賓客人數能較5月全面復運時有雙位數上升。由於入境旅遊仍未解封，相信短期內本地市場仍佔據主要市場份額。

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編輯：袁諾曦