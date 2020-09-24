【恒大澄清】傳面臨資金困局向省政府求助重組 恒大︰憑空捏造、純屬誹謗

▲ 恒大斥網上流傳的重組傳聞為謠言。

內地網站流傳恒大 （03333） 向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組；並指若重組失敗可能會觸發違約風險。恒大其後發聲明譴責相關謠言，並指已向公安機關報案。

網上流傳有關恒大地產重組情況的謠言，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗， 對我公司造成嚴重的商譽損害。我公司強烈譴責，已向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。

恒大今日跌5.6%，收報15.22元。

據網上流傳報告稱，倘恒大重組未能完成，或引發一系列系統性風險。截至今年6月底止，恒大有息負債達8355億元（人民幣，下同），包括借款及境內外公司債，涉及逾400家金融機構。恒大在報告又提及，公司須於明年1月31日前償還戰略投資者1,300億元，以及支付137億元分紅。

報告稱，若重組未能如期完成，1300億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可導致公司現金流斷裂，從而引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。

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編輯︰侯景成