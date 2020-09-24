  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國恒大】傳面臨資金困局向省政府求助重組 恒大︰憑空捏造、純屬誹謗

即市財經 19:41 2020/09/24

分享：

恒大斥網上流傳的重組傳聞為謠言。

內地網站流傳恒大 （03333） 向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組；並指若重組失敗可能會觸發違約風險。恒大其後發聲明譴責相關謠言，並指已向公安機關報案。

網上流傳有關恒大地產重組情況的謠言，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗， 對我公司造成嚴重的商譽損害。我公司強烈譴責，已向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。

恒大今日跌5.6%，收報15.22元。

據網上流傳報告稱，倘恒大重組未能完成，或引發一系列系統性風險。截至今年6月底止，恒大有息負債達8355億元（人民幣，下同），包括借款及境內外公司債，涉及逾400家金融機構。恒大在報告又提及，公司須於明年1月31日前償還戰略投資者1,300億元，以及支付137億元分紅。

報告稱，若重組未能如期完成，1300億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可導致公司現金流斷裂，從而引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。

相關文章︰【恒大回A】恒大陷資金鏈斷裂危機？　恒大傳促廣東政府支持回A重組　恒大：憑空捏造、已向公安報案（第二版）

【恒馳汽車】恒大汽車逆市跌4%　擬發行A股科創板上市

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

 

 

香港股票 中國恒大（03333） 廣東省 譴責 恒大

上一篇文章

【限聚令放寬】昂坪360夥FILA推運動打卡遊「360 FILA Sports Fest」

下一篇文章

【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至929億超購322倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至929億超購322倍（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨轉升30點　Tesla盤前跌4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨轉升30點　Tesla盤前跌4%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加