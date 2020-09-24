【美元匯價】大摩亞洲前主席羅奇警告：美元或於明年底前奔潰

美元本月反彈，反映美元匯價強弱的美元指數周三（23日）升穿94，重返7月尾水平。不過耶魯大學資深經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）再次警告，美元明年將經歷艱難一年，同時預測美國經濟今年陷入「雙底衰退」（double-dip recession ）的可能愈來愈高。

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羅奇早於今年6月就警告稱，美元在明年底前或大瀉逾35%，彼時美元指數處於96水平。今次他重申看淡美元，並強調美國次季兩個經濟數據表現不佳：經常帳（current account）赤字以及淨國民儲蓄率（net-national savings rate）下降。

經常帳反映國家國際收支情況，經常帳赤字意味國家貿易開支多過收入，等同資金淨流出，長期對貨幣會造成貶值壓力，美國次季經常帳錄得1,705億美元，遠高於前值與預期，亦是2008年金融危機以來最高水平。至於淨國民儲蓄率在第二季度也出現大幅下滑，自2008年以來首次回落至負值。

除了美元大跌外，羅奇還擔憂美國經濟復甦情況，現時美國新冠疫情死亡案例已經超過20萬宗，歐洲疫情又有升溫跡象，他預測美國經濟今年陷入「雙底衰退」的幾率超過50%。

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編輯：李勝男