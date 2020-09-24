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花旗集團推數碼ETF下單平台　取代人手傳真下單

即市財經 19:34 2020/09/24

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花旗集團推出數碼ETF下單平台。（法新社圖片）

花旗集團在港推出數碼ETF下單平台，容許參與經紀商能夠在網上，就由花旗負責行政管理的ETF發出所有創設和贖回基金單位的下單指令，取代香港目前仍然普遍以人手傳真下單的操作方式。

數碼ETF下單平台採用「先進花旗ETF系統（ACES）」技術，備有工作流程及實時交易狀況儀表版功能，可以根據基金類型及市場而進行設定。

花旗集團亞太區ETF銷售及業務發展主管Antoine de Saint Vaulry表示，根據ETF發行商和參與經紀商在運作效率和透明度的痛點，運用花旗在市場和證券服務的豐富經驗，為這些客戶提供靈活易用的解決方案。特別是，當前眾多市場參與者的員工需要在家工作，並尋求以數碼方案取代以往必須在辦公室執行的人手流程。

花旗集團現時在全球託管和負責行政管理的資產總值超過23.6萬億美元。單計亞太區，花旗現時為23家發行商所發行的133隻ETF提供服務。

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編輯：趙穎妍

金融機構 ETF 經濟 基金 在家工作 美元 贖回 香港 亞太 花旗銀行

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