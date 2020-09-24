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【每日焦點】iPhone 12傳下月登場　有望可加入Xbox遊戲

科技 20:00 2020/09/24

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果迷等iPhone 12等到「頸都長」，到底何時才正式登場？

蘋果（Apple）全新智能手機iPhone 12一直備受外界關注，惟早前舉行的Apple Event發布會卻未有登場。不過各位果迷都不要太過失望，因早前蘋果網路軟件與服務部門資深副總裁出席英國電訊（BT）的內部報告線上大會時，就談論新一代iPhone以及5G情況。BT旗下的EE行政總裁更在會上大爆，蘋果將在近期內推出一款支援5G的iPhone。

>>> 【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？

與此同時，蘋果早前與遊戲開發商Epic Games因抽佣爭議，引發一連串風波。但蘋果依然有意進軍遊戲市場。據科技網站The Verge最新指出，微軟已開發有關的iOS版本應用程式，並有待Apple審查；而微軟 Xbox品牌負責人 Phil Spencer周一向外媒《CNBC》透露，會致力實踐將雲端服務引入 iOS 設備的承諾。

>>>Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

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責任編輯：曾曉汶

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