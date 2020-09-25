【樓市熱話】有樓就是成功組？　網民：窮得只剩下三房居屋

疫情之下失業率高企，有已失業3個月的網民出帖指，在別人眼中有樓就是成功組，但有自置物業的他，表示自己現時窮得只剩下一層供滿但未補地價的三房居屋單位。

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出帖者指，自己現時已失業3個月，同時欠下10多萬元貸款，現手持的三房居屋單位因未補地價而不能加按，大歎：「別人眼中有樓就是成功組， 我完全感受不到。」問網民他的情況是否算是「有物業的窮人」。

有網民建議出帖者可以考慮將居屋單位出售予持綠表或白居二的配額持有人，出帖者即表示，因單位是自住物業不能出售。有網民續指，出帖者應改變這種心態，因為現金流不足，債務會愈來愈重，不賣樓套現會令利息支出同本金愈來愈多。賣樓套現後反而可以有錢租樓住，亦可以讓出帖者有時間找工作，「搵到工，儲下錢，未來樓市調整再入市。」有網民則表示不認同，因為未補地價的居屋價位不好，即使未來樓價跌都很難購回原本的單位

也有網民心水清，指出帖者已不需煩惱香港最難解決的居住問題，只剩下食、水電煤、電話費等雜費及10 多萬現債項，事實上還有很多人因層樓而疲於奔命，「相比之下，你咁小問題都解決唔到？做份侍應包膳食一年都已經還哂債啦。」

有網民為出帖者做了一番資料搜集，發現已供滿居屋的業主，若因個人財務問題有機會可在未補地價之下獲批加按，建議他可以研究一下。

房屋署網站上列明，當業主經濟有困難，並急需一筆款項應付一些意料之外的個人或家庭開支時，可獲批准將單位加按，可獲批的申請原因包括

籌措醫藥費

家庭成員的教育費

殮葬費

業主因離婚 / 分居而致需向配偶付還樓價或支付贍養費

業主因生意出現財政困難，以致難以應付開支 其他原因 (例如：個人財務問題) ，則須根據個別情况考慮。

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責任編輯：楊子瑩