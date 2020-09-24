【港元定期存款】中資行1年港元存息加至1.03厘 跑贏iBond包底息

▲ 市場窺伺亂市下避險資金追捧iBond，爭相提供優惠冀盡攬新舊客戶。

季結在即，但港元拆息卻兩連跌，如一個月拆息僅低見0.5厘；不過，兩間銀行今天（9月24日）仍照加港元定期存款息率，包括虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank），以及屬傳統銀行、中資行的集友。專家指，業界迎戰兩大戰線，鬥加港元定存息早作布局，包括︰（1）世紀集資王螞蟻集團，市傳螞蟻預計最快於下周二（9月29日）通過港交所 （00388） 聆訊，力爭於國慶假期後開始路演及招股，10月底掛牌；（2）通脹掛鈎債券（iBond 2020 ），市場憧憬總額100億元快開售。

為迎戰即將推售的iBond，港銀紛加中長期港元定存息，高息榜可看下圖

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集友今周兩連加，把一年港元定存息累計上調0.03厘，新息率至1.03厘，續問鼎港元定存長息榜之首，而這間中資行的破頂息，更跑贏iBond一厘的「包底息」。

那邊廂，天星亦全面調升港元定存短中長息0.05厘，當中3個月期重返一厘大關；半年、9個月及一年亦齊報0.8厘。如果單以虛擬銀行比併，現時眾安（ZA Bank）3個月報1.08厘，險勝競敵天星；反觀眾安半年及一年只得0.6厘，不及對手天星的0.8厘。

匯立新客GoSave優惠 兩個月享4.5厘

可是，論及虛擬銀行「高息王」，則以匯立銀行（WeLab Bank）於本周二（9月22日）新推迎新獎賞的4.5厘領先，其玩法是首1萬名新客，首次參加GoSave的定存優惠，存款期兩個月，可在牌價息率的0.8厘，再額外獲加3.7厘年利率，即合共年息4.5厘；以上限5萬元計，追息族賺息375元；優惠至10月9日。

至於一般客戶的牌價，同樣以兩個月來看，匯立銀行以類似「團購」的「小巴概念」，集齊50人的年利率為0.8厘，20人為0.6厘，10人則為0.5厘。

大型IPO頻推 業界料增短錢融資需求

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，早前市傳全球最大獨角獸企業、螞蟻集團只是來港集資約100億美元（折合約775億港元）；但日前已傳出這史上集資王籌資驟增約75億美元，即擬募資175億美元（或逾1,356億元），較先前傳聞多出約581億元，或近七成半。再者，業界相信仍有不少IPO於第4季搶閘出台，可能出現撞期招股，因而引致季結過後，或令短期銀根仍稍呈緊絀，相信市場人士皆忙於應付短綫的融資需求。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪