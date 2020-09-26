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【芳香滿溢@iM網欄】孩子能直接塗純精油嗎？

名人薈萃 07:02 2020/09/26

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同事問她的6歲孩子能否直接塗純精油於傷口，她想替兒子在蚊叮的位置塗茶樹純精油？要解答這問題，先要了解精油使用守則：未經稀釋的純精油，不能直接塗抹於皮膚，以免灼傷，也不該過量使用！一般成人的身體劑量為3%（要溝植物油），臉部為1%，老人及小孩就更低，約為1%。精油會經由皮膚、呼吸系統、尿液排出，一旦過量使用，會造成肝臟負擔，也很有可能引起過敏。過量使用可能會產生頭暈、噁心，尤其在密室。

精油之所以不能直接應用於皮膚：一、高濃縮，看起來只有1滴，作用在身體就不只1滴般簡單。以精油萃取率很高的檸檬（Lemon，Citrus limon Burm）為例，要150個檸檬才能產出1ml精油。100g真正薰衣草（Lavender，Lavandula angustifolia ）才萃取出1滴精油。萃取率極低的大馬士革玫瑰（Rose，Rosa damascena），需要約150朵才有1滴。二、揮發性，就像酒精一樣，如果直接塗抹在肌膚，會把皮膚表皮細胞的水分帶走，長期會使肌膚變得乾燥，持續使用會出現脆弱敏感的情況。三、精油滲透快，可直達真皮層，從而影響在這部位的皮脂腺、汗腺，進入微血管且進行全身循環。

此外，使用起來有四個不：一、浸浴時，不可使用過量精油。可在浴鹽或在牛奶中加入6到8滴放鬆、舒緩配方精油。謹記精油不溶於水，直接將精油滴入浴缸，精油會浮在水面，身體直接與純精油接觸，皮膚會灼傷，建議在身上塗上調好的按摩油才進行浸浴。二、不該在曬太陽前，使用具光敏性的精油，柑橘類精油大多具有光敏性，特別像是佛手柑（Bergamot，Citrus bergamia）與檸檬，會導致皮膚對紫外線特別敏感，造成曬傷的情形，白天請盡量避開具光敏性的精油。三、儲存於深色的玻璃瓶中，避免外在溫度忽冷忽熱及陽光直射，每次使用後都必須扭緊瓶蓋。四、不該口服精油，會增加灼傷黏膜的風險。

 相關文章：【芳香滿溢@iM網欄】精油唔可以食落肚

以下是使用精油的安全守則：一、1至3歲嬰幼兒不宜使用精油、二、6歲以下不直接使用純精油，即使稀釋也要低劑量，只能在1%或以下（2滴）。三、成人用油正常比例為10ml植物油大約加20滴。面部調油比例：10ml+1%精油（2滴）、身體調和比例10ml+4%（8滴）。四、注射過疫苗後的48小時內不宜使用精油。五、薰香，根據房間大小，500呎1滴精油。

6歲的孩子能否直接塗純精油於患處？答案是：6歲孩子可以，蚊叮蟲咬後可直接使用純精油，研究發現薰衣草、茶樹（Tea Tree，Melaleuca alternifolia) 可以直接使用於皮膚，可用棉花棒，沾茶樹純精油，塗在蚊咬位置或用茶樹精油直接塗在春春痘患處。如擔心引致過敏，使用前先沾少許在手背內側，測試有沒有不良反應，再用於其他部位。

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作者_慧雅簡介：

嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。
慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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撰文 : 慧雅

欄名 : 芳香滿溢

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