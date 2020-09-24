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【俄羅斯疫苗】普京送大禮 免費向聯合國職員提供疫苗

環球社會熱點 18:40 2020/09/24

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俄羅斯總統普京更於聯合國大會上表示，願意免費向聯合國職員提供俄羅斯新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯疫苗未完成試驗程序就註冊，遭外界質疑疫苗安全性。但俄羅斯堅稱疫苗安全有效，俄羅斯總統普京更於聯合國大會上表示願伸出援手，免費向聯合國職員提供俄羅斯疫苗。

英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗 【下一頁】

美國大選前新冠疫苗難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引 【下一頁】

第75屆聯合國大會周二（22日）起以視像形式舉行，大會播放普京（Vladimir Putin）事先錄製的影片。普京表示每個人都可能面對新冠病毒的威脅，聯合國總部及區域辦事處的職員也難以倖免。

普京又提到有聯合國人員為此求助，因此俄羅斯不會坐視不理。他表示俄羅斯準備向聯合國工作人員提供適切幫助，計劃向自願參加疫苗接種的聯合國及附屬機構職員免費提供疫苗。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國感謝普京慷慨的提議，將會安排醫療機構進行研究。至於世衛組織（WHO）發言人哈里斯（Margaret Harris）則拒絕回應。

俄羅斯疫苗被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑 【下一頁】

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）為全球首款註冊新冠疫苗，俄羅斯將測試報告提交醫學期刊《刺針》（The Lancet）。報告指測試第二階段的三周内，40名測試者全數產生抗體，而且證實疫苗安全。

但測試者接受疫苗後僅觀察42天，測試者數目遠低於同類測試，研究人員更並未安排任何測試者接受安慰劑，令西方醫學專家質疑測試準確性。

責任編輯：鄭錦玲

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