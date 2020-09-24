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【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局

股樓投資 18:37 2020/09/24

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中美角力下政治風險不斷上升，本港散户愛股滙豐（00005）近日股價一厥不振，市場更傳出滙豐被中國商務部列入「不可靠實體清單」，又被揭露涉在知情的情況下協助罪犯洗黑錢。該股股價於數天前跌穿30元大關後，股價繼續尋底，連日跌穿多個心理關口，更於周三（23日）早上曾報27.7元，失守當年金融海嘯後的世紀供股價28元。


滙豐周四股價表現仍反覆，收報28.6元，前景未明，不少於早前購入滙豐的小股民也「一殼眼淚」。80後的港媽李小姐，早年已投資股票，可惜多年來也輸多贏少，坦言自己「股票運」欠奉。李小姐說自己早年因聽到不少市場消息，或朋友的推介後，就買入多隻細價股，如買入味千（00538）、國泰君安（01788）等，最後也輸得「慘不忍睹」。其中味千股價由購入時約8、9元水平，股價大跌至現時只得1.15元。「我當初購入國泰君安，是聽朋友介紹，覺得內地券商有前景，買了後即配股，見股價大跌，再溝貨，怎知愈跌愈多。」

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「經歷細價股大跌，我就轉為買藍籌，我覺得買入藍籌應該『冇死』啦，怎樣都會有股息收，因為我根本沒有時間睇住細價股升跌。於是在2018年時，於70餘元的水平買入滙豐。」李小姐想也沒有想過，她當時正好在滙豐的高位購入該股。購入滙豐後，該股股價就持續下跌，現時已跌至28.6元的水平，較她的平均購入價每股71.25元水平，持貨金額已大跌約7成，她持有800股滙豐計算，持貨金額由5.7萬元，慘跌至現時只有2.3萬元。她苦笑說：「我從來沒有想像過一隻大藍籌會跌那麼多，過去多年我投資細價股失利，再加上滙豐股價大跌，我持有的股票金額帳面已蝕逾11萬，真的很傷心。」


對於李小姐的慘痛投資經歷，《iMoney》請來專家為她作出投資建議，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，他對於滙豐小股民也感到可惜，他指：「正所謂『樹倒猢猻散』，滙控在回歸前，在英資的護蔭下，確實有皇者的強勢；但不得不承認的是，回歸後英資光環減退，滙控股價近年每況愈下，更禍不單行受困於疫情，暫停派息，傷透一眾追隨多年的擁躉的心。滙控股價淪落至此，或出現技術性反彈，但要重拾昔日光輝，談何容易。」


不過，對於李小姐的個案，許繹彬認為滙豐對李小姐而言是「食之無味、棄之可惜」，他建議李小姐可持有該股，主要因為滙豐始終是家大公司，「滙豐仍有實際業務，是一家老牌銀行，其他銀行好難取代，仍有其價值，不過要明白股價難出現大幅反彈。」


他表示，如李小姐未來仍打算投資股票的話，較保守及穩陣的策略，可購入港交所（00388）及領展（00823），隨著疫情受控，經濟復甦，上述兩股必受惠。至於較進取的選擇，就可留意新經濟股如騰訊（00700）、美團點評（03690）等，股價可趁股市回升時搏反彈。

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記者：陳詠妍

 

美團點評 領展 騰訊 滙豐控股（00005） 疫情 股票 經濟

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