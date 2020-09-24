▲ 【英國疫情】衛生大臣籲下載追蹤App 稱有助國家安全

英國疫情惡化，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）呼籲，下載追蹤疫情及接觸者的手機應用程式（App）。經過數個月的延期，該App終於在英格蘭和威爾士上架。夏國賢表示，每個下載App的人都有助國家變得更安全，形容是抗疫「有用的工具」。

被問到要有幾多人使用該App才有用，夏國賢稱，沒有特定的人數，但每多一個人下載，國家就變得安全一點。他舉例，如果有2個人下載了，其中一人染疫，對方和當局都可迅速採取行動。

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用戶需在App內輸入所在地區的郵政編號，然後啟動手機的通知功能和藍牙。系統會根據用戶所在地，通知用戶該地區是否屬「疫區」。用戶亦可掃描由國民保健署（NHS）為餐廳、酒吧等地提供的二維碼（QR code），查看該場所是否高危地區；同時，NHS也可透過用戶數據，追蹤患者的接觸者。

現時已有16萬個場所設有NHS提供的二維碼。

蘇格蘭和北愛爾蘭早前已推出疫情追蹤App，英格蘭和威爾士政府起初曾嘗試自行開發App，但6月刀才決定與科技公司合作，故導致App延遲上架。

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責任編輯：鄧燕君