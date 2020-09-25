【恒大回A】恒大資金鏈斷裂？恒大否認促廣東政府支持重組　恒大、恒大汽車股價先跌後倒升（第三版）

▲ 內地網站流傳恒大向廣東政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」。

恒大 （03333） 於2016年欲借殼深深房分拆恒大地產回A上市，惟遲遲未完成重組。內地網站流傳恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險，恒大周四晚發聲明否認。

至上午10時14分，恒大周五開市跌近3%後，轉升4%，現報15.82元，成交6.45億元；恒大汽車 （00708） 開市跌8%後倒升，現報19.38元，成交1.58億元。

恒大周四聲明指，近日網上流傳關於「懇請支援重組」的報告不屬實，相關檔案和截圖憑空捏造、純屬誹謗，損害公司商譽。恒大強烈譴責，並向公安機關報案，揚言：「堅決用法律武器維護合法權益」。

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網上流傳的報告指，截至今年6月底止，恒大有息負債達8,355億元（人民幣，下同），包括借款及境內外公司債，涉及逾400家金融機構。恒大在報告又提及，公司須於明年1月31日前償還戰略投資者1,300億元，以及支付137億元分紅。

報告指，若重組未能如期完成，1,300億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可導致公司現金流斷裂，從而引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。

值得留意是，據彭博數據顯示，恒大境內外債券周四（24日）午後大幅下跌，2021年到期、票息8.9%的美元債每1美元面值買價已下跌8.9美分至89.6美分附

近，買價到期殖利率超過27%，其餘多隻2021年和2022年到期的美元債殖利率也大幅攀升至20%附近。

（第二版新增恒大聲明、第三版更新恒大、恒大汽車股價）

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編輯：袁諾曦