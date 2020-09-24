【抗疫要求】企業難捱「一刀切」措施　多個業界冀政府更精準抗疫

新冠肺炎疫情持續，加上在限聚令下，多個行業生意仍飽受嚴重損失。由教育界、旅遊業及美容業等十三個業界代表組成的復興經濟民生大聯盟今(24日)舉行記者會，反對政府以「一刀切」方式施行抗疫政策，該會期望政府更精準抗疫，建立平衡經濟的抗疫政策。

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本港有不少於商場舖及廠廈單位營運的小微企。該聯盟聯合發起人周永勤（廠廈及小微企代表）表示，本港有超過30萬有關小商戶，通常為獨資經營個體戶、家庭式經營或小本合伙人，直接僱用人數超過100萬人。在疫情及限聚令下，多個行業經營業者生意近乎停頓。對業主而言，商戶要求大幅減租或提前退租，吉舖難找新租客之餘，也要自負地租及管理費。他期望，政府在疫情消退前，提供臨時性的地租寬免。

美容業停業近2個月。聯盟聯合發起人葉世雄（美容業）也表示，業界主要以預繳式消費，故即使重開後收入仍然停頓，而供應商更需面對產品過期、零補貼的困境。他直言，業界並無期望政府長期接濟，但認為不可靠全面停業而作為壓制疫情的方法，業界無能力長期承受，呼籲港府應以有效及針對性機制應對，而非每次停業後發放補貼。

復興經濟民生大聯盟認為，政府應停止以發病人數作為抗疫政策的唯一參照，呼籲港府建立更有效機制應對。該會要求政府即時放寬限聚令，保住就業；以消費券形式代替現金補助，惠及全民；同時檢討專家顧問團的成員構成，加入經濟方面的專家。

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記者：蘇穎琪