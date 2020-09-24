【起訴社交平台】拒刪反泰王及君主制貼文　Facebook、Twitter被泰國政府起訴

泰國政府就Facebook 及Twitter未有按泰國政府要求，刪除反泰王及君主制的內容提出起訴。是當地首次以《電腦犯罪法》對不遵守法院命令的社交平台提告。

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據路透社報就，早前泰國數碼經濟及社會部早前按法庭命令，要求Facebook、Twitter及Google 刪除共3,000多個侮辱王室及批評君主制的內容。根據當地法律，有關營運者要在接到命令後15日內移除有關內容，否則會被罰最高20萬泰銖（約4.9萬港元），每逾期一天被罰5,000泰銖（約1,225港元）。

泰國數碼經濟及社會部部長Buddhipongse Punnakanta指，泰國政府會以《電腦犯罪法》提告，表示有人不配合法院命令移除有關內容亦屬犯法，屬政府首次以此法例控告社交平台。

同樣涉事的Google因已接當局要求刪除相關內容，故是次未有被提告。

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責任編輯：楊子瑩