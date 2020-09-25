極資深法律記者 拆解美國最高法院前世今生（訂戶專享） 環球社會熱點 08:34 2020/09/25 分享： ▲ 極資深法律記者 拆解美國最高法院前世今生（訂戶專享） 美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，再次觸發大法官人選確認亂局，共和黨為安插意識形態保守的大法官，施盡渾身解數，不惜打倒昨日的我，趕在大選前任命。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】蓬佩奧斡旋蘇丹除名恐怖主義名單 利特朗普選情 2020/09/24 【美國大選】蓬佩奧斡旋蘇丹除名恐怖主義名單 利特朗普選情 【美國疫情】專家遭特朗普冷待 憂慮難留白宮抗疫小組 2020/09/24 【美國疫情】專家遭特朗普冷待 憂慮難留白宮抗疫小組 北韓金正恩據報曾險遭暗殺 4刺客逃往日本 2020/09/24 北韓金正恩據報曾險遭暗殺 4刺客逃往日本 【美國大選】拒承諾敗選交出權力 民主黨：特朗普急了 2020/09/24 【美國大選】拒承諾敗選交出權力 民主黨：特朗普急了 俄羅斯反對派領袖出院 克里姆林宮：歡迎回家 2020/09/23 俄羅斯反對派領袖出院 克里姆林宮：歡迎回家 最新專欄文章 更多 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 2020/09/18 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 2020/08/28 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 2020/08/21 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路 政治 特朗普 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入