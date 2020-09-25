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極資深法律記者 拆解美國最高法院前世今生（訂戶專享）

環球社會熱點 08:34 2020/09/25

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極資深法律記者 拆解美國最高法院前世今生（訂戶專享）

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，再次觸發大法官人選確認亂局，共和黨為安插意識形態保守的大法官，施盡渾身解數，不惜打倒昨日的我，趕在大選前任命。

...

欄名 : 國金好書

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