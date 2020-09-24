【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元

▲ 雲頂新耀將於10月9日掛牌。

雲頂新耀 （新上市編號：01952） 計劃發行6354.7萬股，集資最多34.95億元，雲頂新耀於9月25日（周五）至9月30日（下周三）招股，招股價介乎50元至55元，一手500股入場費為27,777元，雲頂新耀將於10月9日掛牌。高盛及美林為聯席保薦人。

雲頂新耀為內地臨床後期生物製藥公司，業務包括全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化，以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未被滿足的醫療需要。

公司引入15位基石投資者

公司是次引入多名基石投資者包括，RA Capital、CBC、Janchor Partners、新加坡政府投資公司、貝萊德基金、Cormorant， 高瓴資本， Invus， 清池資本、奧博資本基金、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybne and Woodline Fund。

公司集資所得60%將用於公司的四款支柱產品、15%用作公司管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金、15%用作公司業務發展活動及擴展藥品管線提供資金、10%用作營運資金以及一般及行政用途。

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