【山地悠遊人生@iM網欄】享受五星級尊貴禮遇 千禧新世界香港酒店

最近很多五星酒店都推出香港居民優惠，排解不能去旅行的鬱悶。一系列減價促銷優惠，史無前例的有驚喜，以前去旅行住酒店，很少住連行政酒廊的套房，因為基本上除了睡覺，其它時間都在外面跑。但這次第三波疫情，除了待在家裡，另一個選擇就是住五星級酒店，盡情享受。所以我趁這次機會，體驗到香港各大酒店行政酒廊的尊貴禮遇，幾乎每個週末都Staycation。

為媽媽祝壽，選了千禧新世界香港酒店 （New Ｗorld Millennium HK Hotel)（即舊日航）推出的Eat-Cation 套餐，跟家人過了一個愉快的悠然假期，房間只需港幣1,600元起，另收加一服務費，價格已包括每晚港幣1,000元之餐飲消費額，或於房內享用精緻晚餐。還保證免費升級至海景客房， 提早於中午12點入住並延至下午6點才退房， 早上10點～下午5點行政酒廊聚賢薈 Residence Lounge & Bar免費品嚐小吃及飲料，黃昏5點～8點行政酒廊更有各款美酒及雞尾酒免費提供。房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃免費，免費房內自選電影服務，酒店餐飲八折優惠， 包早餐，3-11歲小童免費入住，免費加床，並可於Cafe East免費享用早餐。另只需額外加港幣300元，就可攜帶第三位朋友或家人一起同住，並可享受早餐及所有聚賢薈尊尚禮遇。

因為我媽媽生日，酒店還送贈了一個朱古力蛋糕， 幸運地升級至聚賢薈海景套房，我們被安排住在12樓的海景套房， 維港景色百看不厭。房間寬敞，設備一應俱全，時尚舒適。而且浴室經過翻新，有兩個廁所，光亮潔淨。房內提供免費小食和飲料，茶具，咖啡機，還備有水果、巧克力、酒精搓手液套裝禮盒。我選了三道菜晚餐，酒店安排晚餐送到房間，包括波士頓龍蝦忌廉湯、澳洲牛肉肉眼扒，如果不吃牛，可以選三文魚。以及咖啡朱古力芝士蛋糕。套餐同時免費送上一瓶葡萄酒，我選了肉眼扒跟一瓶紅酒，在房内面臨維港夜景慢慢進餐，而且酒店員工體貼地半小時後才送甜品和咖啡。

一樓Café East自助早餐食物味道出色， 疫情關係餐枱間距寬闊，桌上亦提供足夠的酒精濕巾，令用餐更舒適安心。 早餐後，去了健身房跑步，然後回房間泡個澡，休息一下，然後去行政酒廊喝咖啡和吃茶點。行政酒廊位於15樓，擁有無敵海景，環境優美令人非常放鬆，全天提供小吃，傍晚雞尾酒。 雖然食物款式選擇不多，但貴精不貴多，最欣賞行政酒廊的牛角包，鬆化可口。下午去海濱長廊散步，然後又回去行政酒廊吃碗牛丸魚蛋米粉，順便在行政酒廊辦理退房手續。行政酒廊聚賢薈 的個人化住房及退房服務服務周到，幫我們把行李直接送上酒店提供的七人座穿梭車，下午五點才盡興而返。由入住到第二日食早餐，直至退房，每一個環節感受到酒店員工的誠懇服務態度，每個員工都非常親切有耐心。多謝酒店團隊細心安排，千禧新世界是一家非常適合家庭入住的酒店，服務非常到位，有機會一定再去。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！