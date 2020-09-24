【香港經濟】港8月出口跌2.3%略勝預期　 短期內料繼續受壓

▲ 香港8月整體出口貨值跌2.3%，進口貨值則跌5.7%。

政府統計處公布，8月整體出口貨值跌2.3%，7月則跌3%，進口貨值繼7月按年跌3.4%後，8月跌5.7%。今年首8個月商品整體出口貨值較按年下跌5.8%，商品進口貨值則下跌8.1%。

根據統計數字，本港8月份整體出口貨值為3,445億元，進口貨值為3,591億元，錄得有形貿易逆差146億元，相等於商品進口貨值4.1%。截至8月止的三個月，本港商品整體出口貨值按年升0.3%，進口貨值升0.6%。

8月輸往亞洲的整體出口貨值下跌1.8%，其中日本跌19.4%，新加坡跌14.6%，泰國跌12.5%。另外，德國及美國分別跌24.2%及14.9%。

進口方面，美國的進口貨值跌29.3%，韓國跌11.8%，日本及內地亦跌6.6%及6.1%。

政府發言人表示，8月商品出口繼續按年溫和下跌，輸往美國和歐盟的出口跌幅隨着當地經濟逐步復蘇而收窄，但輸往內地的出口轉為輕微下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。全球經濟前景的主要下行風險是新冠狀病毒病疫情流行、中美關係發展和地緣政治緊張局勢，預料在短期內本港商品出口表現將繼續受制。

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編輯：賴奕羚