【汽車股】吉利採用英特爾旗下Mobileye自動駕駛晶片雙方簽長期合作協議

▲ 吉利將採用英特爾旗下自動駕駛晶片公司Mobileye的技術。

外電報道，英特爾Intel（美︰INTC）旗下自動駕駛晶片公司Mobileye，與吉利汽車（00175）簽署了一項長期合作協議，向後者提供更多自動駕駛技術。吉利昨日亦發布了高端電動汽車「領克ZERO concept」，該款電動車亦將使用Mobileye的技術。

領克Zero Concept由吉利汽車和富豪汽車（Volvo）合資成立的領克品牌生產，將搭載領克的自動駕駛輔助系統CoPilot，這套系統由Mobileye SuperVision系統提供環繞式視覺駕駛輔助技術支持，且具備無綫更新功能。

通過利用Mobileye可量產的SuperVision系統以及吉利的加速生產能力，吉利汽車集團將從2021年秋季開始為消費者提供一套新的高級駕駛輔助功能。

Intel於2017年3月，以153億美元收購自動駕駛晶片公司Mobileye。Mobileye成立於1999年，是以色列的一家高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛相關技術研發公司。

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編輯︰侯景成