  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港出口】廠商8月生意僅得去年6分1　廠商會：明年亦難回到疫情前水平

商業 18:11 2020/09/24

分享：

香港經濟很大程度因疫情進一步衰退，預期到2021年亦難以回復至疫情前的水平。

新冠肺炎疫情持續，香港中華廠商聯合會舉行2020會員大會，其會長吳宏斌表示，今年上半年出現「斷崖式」下挫，並已連續4個季度出現負增長。他坦言，商會會員主要從事製造及貿易。而今年海外訂單因疫情停頓和減少，物流如船期、清關等，都較以往花費較多時間。他又指，香港經濟很大程度因疫情進一步衰退，預期到2021年亦難以回復至疫情前的水平。

【航空業自救】疫後新常態？　乘客冀客機增隔板、商務客位

【BNO移民】英格蘭餐飲業10時宵禁　四分一業者恐聖誕節前結業

亨亞（香港）董事總經理吳國安指，公司為內地設有電鍍工序的廠商提供污水處理服務，包括污水處理機械及維修等。他形容自己為廠商的下游，廠商訂單因疫情減少，即叫停他的生意；他更坦言，2至7月期間生意大跌，直至8月份開始才回復六分之一生意。他認為今年全年損失較大，預計今年全年生意只有去年的四分之一。

從事紡織的文華米高（集團）主席陳鴻基表示，主要從事羊毛製品批發到歐美等地的生意，爆發疫情令生意損失慘重大跌50%。他指出，公司同時經營自家品牌「Defea」，惟零售始終佔整體生意較少，加上即使看準網購商機，拓展相關業務成效亦不顯，未有太大幫助。

記者：馬意文

相關文章

【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　輸往美國跌18%
2020/09/17
【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　輸往美國跌18%
【瑞士錶出口】瑞士鐘錶8月出口跌幅收窄至11.9%　出口中國連升3個月
2020/09/17
【瑞士錶出口】瑞士鐘錶8月出口跌幅收窄至11.9%　出口中國連升3個月
【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　中出商會料年底有少許反彈
2020/09/17
【香港出口】7月出口貨量跌2.3%　中出商會料年底有少許反彈
【香港出口】8月出口跌2.3%　略勝市場預期
今日
【香港出口】8月出口跌2.3%　略勝市場預期
疫情 家品 貿易 批發 零售 中華廠商聯合會 香港中華廠商聯合會 香港 品牌 服務

下一篇文章

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【零售寒冬】奇華生意額跌三至四成　冀季尾銷量回暖
【零售寒冬】奇華生意額跌三至四成　冀季尾銷量回暖
【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象
【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象
【百佳抽獎】兩大超市斥逾億優惠回饋　學者料僅相當於2%折扣
【百佳抽獎】兩大超市斥逾億優惠回饋　學者料僅相當於2%折扣
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【植物肉商機】Impossible Foods豬柳漢堡周五登陸24間餐廳　兼派早餐200份
【植物肉商機】Impossible Foods豬柳漢堡周五登陸24間餐廳　兼派早餐200份
【消費優惠】Green Common中秋會員感謝祭　優惠低至半價
【消費優惠】Green Common中秋會員感謝祭　優惠低至半價