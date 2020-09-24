【香港出口】廠商8月生意僅得去年6分1　廠商會：明年亦難回到疫情前水平

▲ 香港經濟很大程度因疫情進一步衰退，預期到2021年亦難以回復至疫情前的水平。

新冠肺炎疫情持續，香港中華廠商聯合會舉行2020會員大會，其會長吳宏斌表示，今年上半年出現「斷崖式」下挫，並已連續4個季度出現負增長。他坦言，商會會員主要從事製造及貿易。而今年海外訂單因疫情停頓和減少，物流如船期、清關等，都較以往花費較多時間。他又指，香港經濟很大程度因疫情進一步衰退，預期到2021年亦難以回復至疫情前的水平。

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亨亞（香港）董事總經理吳國安指，公司為內地設有電鍍工序的廠商提供污水處理服務，包括污水處理機械及維修等。他形容自己為廠商的下游，廠商訂單因疫情減少，即叫停他的生意；他更坦言，2至7月期間生意大跌，直至8月份開始才回復六分之一生意。他認為今年全年損失較大，預計今年全年生意只有去年的四分之一。

從事紡織的文華米高（集團）主席陳鴻基表示，主要從事羊毛製品批發到歐美等地的生意，爆發疫情令生意損失慘重大跌50%。他指出，公司同時經營自家品牌「Defea」，惟零售始終佔整體生意較少，加上即使看準網購商機，拓展相關業務成效亦不顯，未有太大幫助。

記者：馬意文