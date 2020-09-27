【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】香港有海龜足跡: 海龜保育的第一個希望（下）

上星期香港有海龜足跡: 海龜保育的第一個希望（上）提及香港大嶼山有海龜足跡，早前朋友在潛水前遇到野生海龜。筆者今年從不同朋友口中獲悉，在玩海上活動時發現香港的海龜足跡， 回望筆者在馬來西亞刁曼島Tioman Island的奇妙海龜保育之旅。筆者很感恩在到埗後的第一天清晨，乘船後到其他沙灘發現海龜媽媽的足跡，並發現94隻海龜蛋。還在離開Juara Turtle Project前最後一晚，海洋生物學家Izzati發現海龜媽媽上岸，我們與來自德國的義工，她也是生物學家及當地居民一起執拾海龜蛋，整個過程歷時四小時，一個不可多得的旅遊經歷。

乘船巡邏後發現海龜蛋

到埗後的第一天清晨，大約早上6時，我第一次乘船巡邏到Juara Turtle Project 附近的Munhur Beach，發現海龜媽媽的足跡，海龜媽媽是之前一晚誕下95隻海龜蛋。海洋生物學家Izzati根據海龜媽媽的腳印，找尋龜巢(Turtle Nest)。Izzati教我極速執拾海龜蛋，筆者執拾了94隻海龜蛋，不小心弄破了其中一隻。龜巢是一個55厘米深的沙洞，是海龜媽媽用四隻腳爪挖出來的。有些海龜媽媽挖的龜巢比較深，是90厘米或80厘米深不等，視乎媽媽挖幾深。今次這隻海龜媽媽挖的龜巢比較淺，之後回到Juara Turtle Project孵化場，我們會挖一個同樣55厘米深的沙洞，作為新的龜巢。龜巢保持的溫度約攝氏28-30 度，孵化率約為60至70%。待兩個月左右小海龜出世大約三小時後，義工們在沙灘將小海龜放生回大海。

放生小海龜回到大海

放生小海龜回大海是保育海龜的重點義務工作。到埗Juara Turtle Project後的第一個零晨，大約零晨3時半，突然被海洋生物學家Izzati叫醒，她告訴我們有一群小海龜大約零晨12時出生了，我們需要在3小時後放生小海龜們回大海。小海龜出生後，我們不可以用電筒或閃光燈直接照他們，以免對小海龜的眼睛做成傷害。我們還要在沙堆看看，還有沒有其他小海龜爬出來，在天光前放生所有小海龜。一萬隻小海龜，出生後只有一隻海龜存活。心中有問號: 「既然存活率這麼低，為甚麼要保育海龜? 為甚麼不等小海龜長大一點才放生呢?」海洋生物學家Izzati說: 「Juara Turtle Project救回一隻便是一隻，是海龜保育的第一個希望。」

海洋生物學家Izzati希望小海龜天生天養，適者生存。飼養後的小海龜未必懂得適應大自然的逆境，更容易死亡。小海龜有第一記憶，在牠們張開眼睛後，義工們會把牠們面向大海，小海龜腦內的記憶便是大海。我們放生小海龜，小海龜們好像在參加跑步比賽，鬥快爬向大海。小海龜跌倒再爬起來，有些180 度或90度走錯方向、走錯路，牠們都懂得感應哪個方向是大海，慢慢走向海灘並返回大海。

發現海龜媽媽

在七天旅程中的最後一晚，生物學家海洋生物學家Izzati發現海龜媽媽上岸，我們立即坐三輪車跟居民一起執拾海龜蛋，並挖下一個新的龜巢，整個過程歷時四小時。我們只可以用紅色玻璃紙蓋過電筒照明，以免海龜媽媽發現。假如牠感到有燈光，牠便以為有危險，會立即離開。海龜媽媽上岸誕下海龜蛋的整個過程歷時四小時，海龜媽媽這次挖下近70厘米深的沙洞龜巢，共誕下共114隻海龜蛋。我們先將海龜蛋放進發泡膠箱，再送到孵化場的新挖的龜巢。海龜媽媽母愛十分偉大，一步一腳印慢慢爬上岸，花了一小時，牠用四隻腳挖沙洞穴讓自己進去，好大工程，需時一小時! 之後挖龜巢沙洞穴再誕下海龜蛋又花一小時、順時針轉身挖沙由面向陸地到面向海灘再花一小時，然後慢慢在沙灘步行回到大海又用一小時，令我深深體會感受到大自然的力量。

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影片說明: 海龜媽媽誕下海龜蛋的整個過程歷時四小時。

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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