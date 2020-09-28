【夢想本應翱翔@iM網欄】寓「運動家精神」於創業 方力申︰為目標全心投入

闊別游泳賽事15年，去年卻為慈善籌款以10小時43分鐘完成45公里環島泳並刷新紀錄，「飛魚王子」方力申（Alex）說，設定明確目標令他重燃熱情，突破自己；近40歲創辦游泳學校，至今仍在虧蝕中，更遇上疫情，Alex道，創業無坦途，憑信念堅持，「我想教小朋友不要怕輸。」

集前運動員、藝人及創業者身份於一身的Alex，最近與阿里巴巴香港創業者基金分享心得。聽完之後頗有感觸：我一向很佩服運動員，與出色的創業者一樣，為目標而全心全力投入、腳踏實地、不走捷徑是必然的條件；而面對時勢變化及逆境，就要學會接受失敗再重新出發。Alex一路上所實踐的，亦與我們基金今年的口號「世界更大，你更前」 不謀而合。

設定目標 重燃熱情 挑戰自己 再創紀錄

去年39歲的Alex順利挑戰環島泳並籌得逾千萬元善款，贏盡掌聲。退役15年後重啟訓練，他坦言首日只游400米已雙手僵硬，惟仍專注練習近一年半，最終成功。我問他動力為何？他說：「因我有明確目標！」

今年初高比拜仁意外身亡，更令他重溫其過往片段，思考甚麼是Passion，「就是當你很疲累時，會繼續去做；不願起床時，都醒來去做。不分年齡，當你有一個很想達到的目標，無論遇上多大困難，都會去完成。」

創業要有心和認識業務：腳踏實地 不走捷徑

帶著這股運動員的熱情， Alex不走捷徑，腳踏實地，一步一步朝目標邁進，使我更尊重及欣賞他的創業精神。

曾擁九項香港游泳紀錄的他，就常以優秀的海外泳手為目標，追求更大進步。轉攻演藝界初期因經驗不足而欠缺自信，他亦鞭策自己應做好本份，刻苦耐勞，並保持謙虛態度，展現誠意。

踏入社會近20年，憑演藝事業早已累積知名度的Alex卻至兩年前才創辦游泳學校。他直言婉拒過不少看中他名氣、找他合作創業的邀約，不乏飲食、時裝行業及夜店場所。Alex與我所認識很多年青的創業者一樣，認為創業最重要是要有心和對業務有所認識，因而選擇了他最熟悉的游泳。

教游泳份屬Alex專長，他卻不視之為生財之道，創業於他，有著更深層次的意義——傳授小朋友運動員精神和體育精神，並為世界帶來積極改變。

創業應帶來正面改變 勇於新嘗試

「我跟他們說︰我不懂如何教你去『贏』，但會先教曉你如何面對挫折。因這項運動需要大量付出，卻不代表一定得到好成績。」他發現很多小朋友好勝，例如因怕輸而不願玩猜拳遊戲，或只選較自己遜色的同學比試，「皆因他們得到太多身邊人的讚賞，不明白為何要接受失敗。」

創業路上，Alex慶幸找到以前的隊友作為拍檔，「我需要一位可互相鞭策、亦師亦友、彼此敬畏的合夥人。」他不諱言創業至今兩年仍未回本，且疫情當下，與人合作更重要是能「共患難」。

令我佩服的是，儘管尚未盈利，他倆仍申請慈善牌照，希望未來可免費教低收入家庭的小朋友游泳，免因經濟拮据而失去學習機會。Alex又在分享中勉勵同是年青人的創業者要勇於嘗試新事物，勿故步自封。

疫情影響下，人人都需要改變自己去適應，例如廣告拍攝受阻，藝人們轉型到網上宣傳，「我明白到，不必要事事通曉才能去做，人人都可以嘗試。」

Alex與我接觸過的年青人一樣，有著對創業的著期盼，也因運動員的訓練，體現出不忘艱辛百折不撓的精神，希望Alex能在創業路上能迎上更廣闊的未來，望與讀者共勉。







作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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