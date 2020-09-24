【新股IPO】明源雲909暗盤造好曾升逾33% 上限16.5元定價 一手中籤率10%

從事內房軟件解決方案的明源雲（新上市編號：00909）明日掛牌，其暗盤造好，據富途交易平台，明源雲暗盤以22元高開，較招股價16.5元升33.3%，隨後續升，高見25元，升51.5%；現報24.25元。至於輝立交易平台暗盤價則略低於富途，暗盤高開12%報18.5元，曾高見23.65元，現報22.5元，升36%。

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明源雲是次以招股上限16.5元定價，公開發售部份錄得超額認購643.25倍，經重新分配後，公開發售股數增至佔整體37%，一手中籤率為10%，認購150手（即15萬股）才穩獲一手；中金及花旗為聯席保薦人。

該股是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。

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成立於2003年的明源雲，按合約價值計，截去年底集團市佔率約24.6%，為行業龍頭。根據招股文件顯示，集團主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP（企業資源計劃）解決方案和SaaS（軟件即服務）產品，管理業務流程，包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。

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截至去年底，ERP的終端集團客戶多達1500名，銷售收入7.54億元（人民幣，下同）；SaaS產品的終端集團客戶多達3600名，銷售收入為5.1億元。此外，截至今年3月底集團首季純利按年增85%至1006萬元；收入按年增30%至2.53億元。

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記者：張以正