【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？

▲ 宮崎駿的吉卜力工作室日前公開多部電影劇照，不少網民加字幕接力製MEME圖自嘲，大吐各行各業的苦水及笑料，如果試玩不同字體、設計的MEME圖字幕效果，就請留意以下免費手機製作MEME圖App好推介！

各位忙碌的打工仔終於準備迎接Happy Friday！宮崎駿的吉卜力工作室日前首先公開八部電影、共 400 張劇照，引來不少網民加字幕接力製MEME圖自嘲，大吐各行各業的苦水、笑料等，苦中作樂。如果想加入製作宮崎駿MEME圖的瘋潮，現時有甚麼免費手機製圖App好推介？

是次吉卜力工作室免費開放的電影劇照【下載連結傳送門】包括：《千與千尋》、《崖上的波兒》、《回憶中的瑪妮》、《輝耀姬物語》、《風起了》、《紅花坂上的海》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》及《地海傳說》。

但是如果覺得一般手機的內置加文字功能，會與圖片撞色、想為文字加上不同顏色邊框的話，或者試玩不同字體、設計效果的話，就可以嘗試用以下手機App：

Photoshop Express - 相片編輯器

Adobe旗下的「PS大神」近年針對手機用戶，推出主打拼貼、排版、上文字的PS Express App，其中有不同款式的加字選項。

▼ 點擊圖片放大 +2

【Google Play Store 下載傳送門】

【Apple App Store 下載傳送門】

Photo Grid

該相片拼貼App除了有基本放大縮小，增加文字敘述及貼圖貼紙等功能外，還可編輯、調較圖片大小比例配合IG story、Apple Watch、Facebook個人封面等。

▼ 點擊圖片放大

【Google Play Store 下載傳送門】

【Apple App Store 下載傳送門】

責任編輯：張寶燕