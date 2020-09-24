日本草議奧運防疫安排 擬放寬運動員無需14日隔離

原定今年舉行的東京奧運因應新冠疫情延期至下年。日本政府日前於國際奧委會討論防疫安排，計劃各國選手抵日後無須接受隔離，但在啟程及到達前後要接受新冠病毒檢測。

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新上任的日本首相菅義偉，率領官員與奧委會成員及傳染病專家開會，商討東京奧運及殘奧會的防疫措施。雙方均同意攜手合作完成這次奧運會，同日公布日方草議的防疫措施。

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日方有意放寬對運動員的入境限制，運動員抵達日本後無須進行強制隔離，亦容許於原定14日隔離期內，進行訓練或參加比賽; 但同時亦需要運動員在出發及抵達日本前後接受病毒檢測。

草案亦有限制運動員於日本境內活動的提議，包括在手機安裝追蹤程式，並簽署一份保證書，保證只會在特定範圍活動; 奧運期間運動員只能乘搭大會指定車輛來往選手村、訓練及比賽場地; 運動員亦要詳細填寫身體狀況紀錄等。日本運動員亦需履行同樣責任。

奧組委秘書長武藤敏郎表示，相關防疫措施的細節仍未有定案，例如運動員到埗後需要進行多少次病毒檢測等，仍需要進一步討論，期望可於12月中有結果。

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