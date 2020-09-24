Adobe引入「Liquid Mode」　為小型屏幕調整PDF

▲ Adobe宣布，正式在在免費版Adobe Acrobat Reader引入Liquid Mode，方便用戶在屏幕較細的裝置上，查詢及閱覽PDF文件。

新冠肺炎疫情改變企業營運模式，不少人會選擇使用智能電話處理公事或閱讀文件。Adobe宣布，正式在在免費版Adobe Acrobat Reader引入Liquid Mode，方便用戶在屏幕較細的裝置上，查詢及閱覽PDF文件。

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據Adobe最新的研究顯示，65%的美國受訪者曾在流動裝置上，閱讀內容時感受到糟糕的體驗。45%的受訪者更表示會因此停止閱讀。為解決使用PDF最普遍的痛點，Adobe在iOS、Android、Chromebook裝置的免費版Adobe Acrobat Reader應用程式中，推出AI工具Liquid Mode。

Adobe表示，Liquid Mode將自動為文檔重新排列文字、影像及表格，以便在細小的屏幕上更快地閱覽。 而且更可在後台使用人工智能和機器學習技術來理解和識別PDF的各個部分，例如標題、段落、影像、列表、表格等，再根據這些部分的層次結構與順序，將靜態PDF重新排列為更富動態及可自定義的體驗。

Liquid Mode更可創建智能大綱，讓用戶可折疊及展開文檔內的各部分，包括可搜索的文本內容，以便快捷地閱覽。 以及讓用戶自訂字體大小、字距、行距，以配合其獨特的閱讀偏好。

值得一提的是，用戶透過Acrobat Reader開啟PDF時，程式會自動判斷是否支援Liquid Mode。若程式已支援Liquid Mode的話，「Liquid Mode」的按鈕就會亮起，按下按鈕就即時可將檔案送到Adobe Document Cloud處理，完成後就會立刻送回程式中。

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責任編輯：曾曉汶