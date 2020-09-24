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【騰訊投資】《絕地求生》開發商Krafton傳明年上市 估值逾2000億

即市財經 17:55 2020/09/24

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外電報道，全球大熱遊戲《絕地求生》開發商Krafton擬明年上市，估值超過2000億元。

外電報道，騰訊 （00700） 有份投資、《絕地求生》系列遊戲開發商Krafton（前身為藍洞工作室Bluehole Studio）計劃明年在韓國上市，估值或達260億美元（約2,015億港元），有望成為韓國最大型上市公司之一。

騰訊在2018年成為Krafton第二大股東，截至今年6月底仍持有其13.2%股份。Krafton第二季收入按年倍增至3,791億韓圓（約25億港元），經營溢利增長5倍至1,613億韓圓（約10.7億港元）。

Krafton旗下擁有全球大熱的「吃雞」遊戲《絕地求生》，並與騰訊旗下光子工作室聯手推出手游版《PUBG Mobile》（內地版本為《和平精英》），成為上季全球最吸金手遊。

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全球次季手遊收入按年急增27% 騰訊《PUBG Mobile》奪冠

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編輯：陳健婷

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