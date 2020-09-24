【美元危機】大摩亞洲前主席羅奇︰美元暴跌或於明年底發生 經濟「雙底衰退」風險大增

▲ 羅奇認為，美國經濟出現「雙底衰退」的機會愈來愈高。

歐洲爆發第二波疫情，令歐元及英鎊轉弱，美滙指數近日亦相對強勢。然而，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）接受外媒訪問時重申，他繼續看淡美元；同時美國經濟陷入「雙底衰退」的可能愈來愈高。

羅奇此前多次發表看淡美元的言論。他最新表示，美國的經常帳赤字在第二季度出現了創紀錄的惡化。淨國民儲蓄率（即個人、企業和政府部門儲蓄的總和）在第二季度也出現破紀錄的下降，也是自2008年金融危機以來首次回落至負值。

經常帳是用於衡量國家之間的貿易收支平衡的最廣泛指標，一般而言，長期的經常帳赤字，意味着貨幣貶值的壓力。

美元崩潰提前來臨

羅奇去年曾6月時曾預測，美滙指數將在一至兩年內暴跌35％，當時美滙大約在96左右的水平。但是現在，他認為這種情況將在2021年底發生。

他說︰「缺乏儲蓄但想要經濟增長，只能依靠經常賬戶赤字來借入過剩的儲蓄，這總是會推動貨幣貶值。美元也不能倖免於經歷已久的調整。」

他也相當擔心經濟復甦的狀況，因為美國的疫情的死亡人數超過20萬人，歐洲疫情亦出現了反彈。他認為，美國經濟出現雙底衰的可能性超過50％。

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編輯︰侯景成