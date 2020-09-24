恒指挫431點 四大內銀齊挫2%破底

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【美元危機】大摩亞洲前主席羅奇︰美元暴跌或於年底發生 經濟「雙底衰退」風險大增
恒生指數今日低開204點，其後跌幅擴大，最終收市報23311點，跌431點；四大內銀齊挫2%，建行 （00939） 跌幅最大，全日跌2.3%，工行 （01398） 亦跌2.2%，中行 （03988） 及農行 （01288） 2%。新股明源雲 （新上市編號：00909） 暗盤曾較招股價16.5元高近52%，每手帳面最多賺8500元。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒生指數挫431點 4大內銀齊跌2%破底（不斷更新）
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【新股IPO】明源雲暗盤 一手帳面最多賺8500元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股 暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
證監會開FB籲留意「投資大師」唱高散貨 社交群組騙局佔造市案調查20%
【Tesla股價】Tesla電池日後券商看法分歧 摩通看跌八成、高盛調升目標價
【精選投資分析】
【ETF攻略】加拿大BMO擬撤出港ETF市場 買ETF風險增加？（第二版）
【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享）
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