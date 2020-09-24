  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指挫431點 四大內銀齊挫2%破底

即市財經 17:49 2020/09/24

分享：

恒生指數今日低開204點，其後跌幅擴大，最終收市報23311點，跌431點；四大內銀齊挫2%，建行 （00939） 跌幅最大，全日跌2.3%，工行 （01398） 亦跌2.2%，中行 （03988） 及農行 （01288） 2%。新股明源雲 （新上市編號：00909） 暗盤曾較招股價16.5元高近52%，每手帳面最多賺8500元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數挫431點　4大內銀齊跌2%破底（不斷更新）

【內銀股價】工中建農內銀齊創熔斷新低　「讓利」或損8厘股息前景

【新股IPO】明源雲暗盤　一手帳面最多賺8500元（不斷更新）

【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）

證監會開FB籲留意「投資大師」唱高散貨　社交群組騙局佔造市案調查20%

【Tesla股價】Tesla電池日後券商看法分歧　摩通看跌八成、高盛調升目標價

【精選投資分析】

港股守通道底部 恒指超賣國指待彈（第四版）

【防守力量】邊隻本地公用股跑贏恒指今年表現？

【ETF攻略】加拿大BMO擬撤出港ETF市場 買ETF風險增加？（第二版）

【內房精選】潤地逆市靠穩　小注吸納博升1成

【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享）

-------------------------

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指跌233點
2020/09/22
滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指跌233點
財經焦點速覽 - 滙豐破底挫逾5%穿30關 恒指跌504點
2020/09/21
滙豐破底挫逾5%穿30關 恒指跌504點
財經焦點速覽 - 恒指升114點 滙豐終止7連跌
2020/09/18
恒指升114點 滙豐終止7連跌
財經焦點速覽 - 滙豐7連跌續破底穿31元 恒指跌384點
2020/09/17
滙豐7連跌續破底穿31元 恒指跌384點
財經焦點速覽 - 港股微跌7點 滙豐再破底失守32元
2020/09/16
港股微跌7點 滙豐再破底失守32元
明源雲（00909） 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 經濟 恒生指數 指數

上一篇文章

【美元危機】大摩亞洲前主席羅奇︰美元暴跌或於年底發生 經濟「雙底衰退」風險大增

下一篇文章

【iBond 2020】3券商瞄準iBond商機 擬提供送股派錢等着數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾829億超購約288倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾829億超購約288倍（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）