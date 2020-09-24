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PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致

科技 18:07 2020/09/24

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除了PS5和Xbox Series X外，iPhone及iPad等電子產品過去亦曾出現需求超出預期的情況，引起炒風。

微軟和Sony近日相繼推出新遊戲機Xbox Series X和PS5，吸引一眾買家購買。雖然開售後隨即售罄，但卻形成炒家出現的混亂情況，炒價高達10倍。The Verge報道指出，廠方利用「飢餓行銷」掀起市場情緒，藉此殺出重圍。

供不應求　令官方網店癱瘓

微軟早前開放預購Xbox Series X及Xbox Series S，而Sony也開始PS5的預購活動 。雙方均成功100%出售存貨，卻引起搶購失敗的買家極為不滿。惹來客戶不滿後，微軟和Sony均向搶購失敗的客戶致歉，並表示將於今年底有更多現貨供應。除了微軟和Sony外，NVIDIA新顯示卡早前開放預購後，同樣出現一卡難求的情形。NVIDIA聲稱，新顯示卡的預購需求超出預期，導致其官方網店癱瘓。

【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源

事實上，雖然「飢餓行銷」有助增加銷量，但品牌必須小心運用，避免出現混亂。在日本，每年都會舉行兩次的Comic Market（Comiket）展會內設有不同的限定商品，吸引大批支持者徹夜排隊搶購。可是，每年卻有支持者在排隊期間不適送院。

或刻意「缺貨」　為產品造勢

報道指，微軟、Sony和NVIDIA均是在行內多年的大企業，有能力安排預購數量和出貨時間。以蘋果為例，每年推出iPhone等產品時，即使首批迅速預購售罄，亦會讓客戶知道等待時間，令消費者在預購時有預算，不會出現「炒黃牛」的情況。

電子遊戲產業競爭激烈，令業界紛妙以「缺貨」及「稀有」等元素吸引消費者搶購新產品。同時，當推出新產品後出現搶購情況，令營造出銷量大增的現象，令投資者和分析師對廠方留下好印象。市場調查公司NPD Group發表報告指，美國的遊戲硬體、軟體和配件的銷售額，今年8月總共高達33億美元（約港幣255.76億元），較去年同期大幅增長37%。

責任編輯：楊匡然

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