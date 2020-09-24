【新冠肺炎】芬蘭派「緝毒犬」檢測 準確度接近100%（多圖）

▲ 【新冠肺炎】芬蘭派「緝毒犬」 準確度接近100%

新冠肺炎疫情持續，檢測工具一度缺貨，實驗室也瀕臨崩潰。芬蘭派出10隻「緝毒犬」到赫爾辛基機場作病毒檢測，透過嗅旅客的味道，判斷其是否染上新冠肺炎。研究顯示，偵測犬的準確度接近100%，遠勝目前流行的鼻咽及咽喉檢測。

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赫爾辛基大學獸醫學院一項研究發現，經訓練的狗可成功找出新冠肺炎患者，準確度接近100%。負責訓練偵測犬的Wise Nose派出10隻偵測犬到赫爾辛基機場，4隻偵測犬已開始「工作」。

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旅客入境時，需先用布擦拭皮膚，然後將布條放進杯子，交給當值的偵測犬，牠們會在另一個地方檢查樣品。如果樣本對檢測「呈陽性」，旅客會被轉送到機場的訊息站。

由於今次是病毒檢測試驗計劃，旅客仍需接受常規的病毒檢測，以確保偵測犬的準確性。8歲大的Kossi是混種格雷伊獵犬，在7分鐘內學會了檢測病毒。

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芬蘭機場運營商Finavia表示，沒有其他機場如此大規模地使用偵測犬作病毒檢測，赫爾辛基機場是「先驅者」，可能「離擊退新冠肺炎又進一步」。

不過，對於熱愛小動物的旅客而言，無疑是個壞消息。偵測犬上場的時候，不會與旅客有直接接觸，旅客亦要遵守「眼看手勿動」的規則。

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責任編輯：鄧燕君