【歐洲第二波疫情】西班牙增過萬確診 專家料全面封馬德里

▲ 衛生專家批評西班牙當局太遲收緊限制，認為馬德里將在10日内全面封城。

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，西班牙再增超過1.1萬宗新冠肺炎病例，其中首都馬德里佔超過三分之一，料周五（25日）再宣布新措施。衛生專家批評當局太遲收緊限制，認為馬德里將在10日内全面封城。

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西班牙周三（23日）再增11,289宗新冠肺炎病例，累積確診達68.2萬。西班牙同日增130人死亡，累計超過3.1萬人死亡。新增病例當中，馬德里佔超過三分之一，當地要請求數百名歐盟地區以外的醫生前往馬德里緊急增援。

馬德里及鄰近城鎮由周一（21日）起再次封城，規定該地區約86萬名居民如非基於工作、學習或醫療需要，出門將會面臨罰款，當局更部署警察駐守。

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西班牙病毒學家瓦爾（Margarita del Val）批評，馬德里地區採取選擇性限制措施，根本無法有效緩和疫情。西班牙巴斯克自治區前衛生服務主任本戈瓦（Rafael Bengoa）預計，馬德里將在下周或10天內，正式進入嚴密封閉（severe confinement）的狀態。

世衛組織（WHO）健康行動計劃前總監阿庫納（Daniel Lopez Acuna）也批評，馬德里早於一個月前就應採取更嚴格措施，但當局一直無所作為浪費寶貴時間，目前除了恢復全面封鎖，已沒有其餘的補救方法。

責任編輯：鄭錦玲