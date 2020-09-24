  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】西班牙增過萬確診 專家料全面封馬德里

環球社會熱點 18:00 2020/09/24

分享：

衛生專家批評西班牙當局太遲收緊限制，認為馬德里將在10日内全面封城。

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，西班牙再增超過1.1萬宗新冠肺炎病例，其中首都馬德里佔超過三分之一，料周五（25日）再宣布新措施。衛生專家批評當局太遲收緊限制，認為馬德里將在10日内全面封城。

英法疫情嚴峻 相當於本港日增千宗確診 【下一頁】

英國單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一 【下一頁】

西班牙周三（23日）再增11,289宗新冠肺炎病例，累積確診達68.2萬。西班牙同日增130人死亡，累計超過3.1萬人死亡。新增病例當中，馬德里佔超過三分之一，當地要請求數百名歐盟地區以外的醫生前往馬德里緊急增援。

馬德里及鄰近城鎮由周一（21日）起再次封城，規定該地區約86萬名居民如非基於工作、學習或醫療需要，出門將會面臨罰款，當局更部署警察駐守。

英國格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍 【下一頁】

西班牙病毒學家瓦爾（Margarita del Val）批評，馬德里地區採取選擇性限制措施，根本無法有效緩和疫情。西班牙巴斯克自治區前衛生服務主任本戈瓦（Rafael Bengoa）預計，馬德里將在下周或10天內，正式進入嚴密封閉（severe confinement）的狀態。

世衛組織（WHO）健康行動計劃前總監阿庫納（Daniel Lopez Acuna）也批評，馬德里早於一個月前就應採取更嚴格措施，但當局一直無所作為浪費寶貴時間，目前除了恢復全面封鎖，已沒有其餘的補救方法。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗
今日
【新冠疫苗】英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗
【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一
今日
【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一
【英國疫情】格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍
今日
【英國疫情】格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍
【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉
今日
【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉
【新冠疫苗】美國大選前難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引
今日
【新冠疫苗】美國大選前難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引
傳染病 疫情 馬德里 西班牙 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間17:00）
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤