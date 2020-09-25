【趣味韓情@iM網欄】韓國人過中秋 秋夕感恩節

韓國和中國有很多相同的節日，中秋節與農曆春節、端午節並稱韓國三大節慶。中秋節就是其中一個，韓國請稱為「秋夕」。中秋節慶祝秋收和賞月習俗及本土文化而成，除了原有慶祝秋收的意義外，還加上一家人團聚的意義，因為地方比較大，居住在不同城市的親人和朋友都會較少見面，所以每年藉著新年又中秋節都會趁機會聚守一堂。

中秋節也被稱為韓國的感恩節，因此政府將月曆上的秋夕，改為「Thanksgiving day」。

韓國傳統的家庭一年最少固定要有兩次的祭祀活動，有些家庭一年有五次多，主要是由女人準備祭祀的食物，遵照韓國傳統的祭祀方式，全部準備好後，再由男丁進行祭拜祖先的儀式，最後才是全家團聚吃完祭祀準備的食物。韓國媳婦們就在這些日子一清早忙到晚上，似乎連家人聯誼也沒有時間參與。

中秋算是韓國有象徵性的節日，所以也發展出許多應節食品，而當中的「松餅」更加是韓國中秋不感取替的小食。松餅是年糕的一種，在揉合熟成的梗米粉團內放入大小適中的芝麻、黃豆、紅豆、栗子，荳蓉等內餡料後，包好放入蒸籠蒸。蒸煮時會墊上一層松葉，松餅最大的特徵就是散發出松葉的香氣。一般在中秋節前夕，全家人會聚在一起製作松餅，傳說「若是松餅做得漂亮，就能碰到好的另一伴或生下漂亮的小孩」。

韓國有句話說人所共知「不多不少，像中秋就好」，那這又是什麼意思呢？中秋沒有夏天的炎熱，更沒有冬天的寒冷，是一年中生活最舒適時節。除此之外，五穀豐登更是寄予了中秋最美好美善的意義——成熟與收穫。所以，也就有了韓國人說的「不多不少，像中秋就好」的話。心存感恩。

韓國的中秋禮盒同中國傳媒大大不同，有各類新鮮蘑菇、水果，各色乾果和傳統糕點，鮑魚、紫菜、小魚乾等海產品，韓國特產的人參製品，還有植物油、午餐肉罐頭，甚至還有牙膏、香皂、洗髮水、沐浴露等洗護用品的精美禮品套裝，全都是韓國人中秋節送禮的好選擇。

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作者_Agnes簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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