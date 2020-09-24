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【濠賭股】路透：內地限資金外流數十億美元從澳門撤離　

即市財經 17:31 2020/09/24

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報道指出，數百名顧客因擔心成為中國當局針對的目標，從澳門博彩中介人太陽城、貴賓廳（VIP clubs）提款。

十一假期臨近、澳門自由行簽注恢復辦理簽注，惟消息未刺激濠賭股。路透引述博彩企業管理層指出，內地自7月起針對境外博彩而限制資金外流，已觸發數十億美元的資金由澳門撤走，威脅當地疫後的經濟復甦。

報道指出，數百名顧客因擔心成為中國當局針對的目標，從澳門博彩中介人太陽城、貴賓廳（VIP clubs）提款。其後該中介人因限制提款額，反而觸發更多客戶提款。中介人因資金緊絀，而要向賭企取回存款。有多名賭企高管指，有數十億港元被提走。

有分析員指，盡管澳門的賭場有足夠的儲備來度過幾個月的零收入，但現金提款上升反映賭客對VIP中介行業的信心大失，對經濟帶來了進一步的打擊。

濠賭股今日隨大市下跌，銀娛 （00027） 全日跌1.7%，報52.45元，盤中低見51.9元，創1個月低；金沙 （01928） 跌1.9%，報30.3元，盤中低見30元，同創一個月低。

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編輯：吳敏芳

 

博彩 經濟 太陽城 澳門 中國

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