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【酒店優惠】Klook「Staycation 抵得祭」集合18間酒店　今晚凌晨12時開賣（附連結）

商業 22:31 2020/09/24

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由今晚12時開始至9月30日，Klook每一日都會推出不同酒店的限定24小時優惠。

疫情期間，不少港人亦愛「Staycation」，享受旅行的感覺。Klook特別舉行「Staycation 抵得祭」，準備18間酒店的Staycation優惠。

由今晚12時開始至9月30日，Klook每一日都會推出不同酒店的限定24小時優惠， 並將於當日凌晨12 點至晚上11時59分開賣，優惠只限當天（部份酒店特別延長優惠至9月30日）。優惠詳情：https://bit.ly/2EslfJ1

今晚12時開賣的酒店優惠包括：

香港東隅酒店：每晚海景客房連早餐低至999元，享用免費歡迎飲品兩杯、星期一至四延遲退房至下午6時。

入住日子 每晚價錢 人均價錢
星期一至四 999元起（原價 4,246元） 499.5元
星期五至日 1,133元（原價 4,246元） 566.5元

香港銅鑼灣皇冠假日酒店：買一送一優惠每晚低至770元

套票種類 每晚價錢 人均價錢
買一送一 1,540元 385元（以4人入住2晚計）
高級客房八折 1,199元 599.5元
豪華客房八折 1,699元 849.5元

港島海逸君綽酒店：送1300元餐飲禮遇，英格蜜兒護膚禮劵、更可享用貴賓樓層、免費早餐、下午茶小點及黃昏 雞尾酒、延遲退房至下午3時

每晚價錢 人均價錢
$1,639元起（原價5,132元） 819.5元

26日至28日推出的的酒店優惠：

9月26日
  • 香港四季酒店－免費升級至豪華海景客房
  • The Upper House 奕居－每晚人均1,496元
  • 馬哥孛羅香港酒店獨家優惠－人均516元
9月27日
  • 香港維港凱悅尚萃酒店－每晚人均485元起
  • 金域假日酒店－每晚低至713元起
  • 沙田麗豪酒店 X 富豪九龍東方酒店－每晚低至385元
9月28日
  • 香港港麗酒店限時三天8折優惠
  • 香港九龍東皇冠假日酒店－享1,200元餐飲消費額
  • 香港柏寧酒店－免費行政樓層禮遇，人均375元

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責任編輯：葉泳珊

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