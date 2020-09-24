【酒店優惠】Klook「Staycation 抵得祭」集合18間酒店　今晚凌晨12時開賣（附連結）

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【去日本】日本最快10月解封入境限制 惟未包括遊客
疫情期間，不少港人亦愛「Staycation」，享受旅行的感覺。Klook特別舉行「Staycation 抵得祭」，準備18間酒店的Staycation優惠。
由今晚12時開始至9月30日，Klook每一日都會推出不同酒店的限定24小時優惠， 並將於當日凌晨12 點至晚上11時59分開賣，優惠只限當天（部份酒店特別延長優惠至9月30日）。優惠詳情：https://bit.ly/2EslfJ1
今晚12時開賣的酒店優惠包括：
香港東隅酒店：每晚海景客房連早餐低至999元，享用免費歡迎飲品兩杯、星期一至四延遲退房至下午6時。
|入住日子
|每晚價錢
|人均價錢
|星期一至四
|999元起（原價 4,246元）
|499.5元
|星期五至日
|1,133元（原價 4,246元）
|566.5元
香港銅鑼灣皇冠假日酒店：買一送一優惠每晚低至770元
|套票種類
|每晚價錢
|人均價錢
|買一送一
|1,540元
|385元（以4人入住2晚計）
|高級客房八折
|1,199元
|599.5元
|豪華客房八折
|1,699元
|849.5元
港島海逸君綽酒店：送1300元餐飲禮遇，英格蜜兒護膚禮劵、更可享用貴賓樓層、免費早餐、下午茶小點及黃昏 雞尾酒、延遲退房至下午3時
|每晚價錢
|人均價錢
|$1,639元起（原價5,132元）
|819.5元
26日至28日推出的的酒店優惠：
|9月26日
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|9月27日
|
|9月28日
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責任編輯：葉泳珊