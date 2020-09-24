【鹿餅成癮】日本旅客大減無人喂鹿餅　奈良鹿疫情變瘦因「鹿餅成癮」？

新冠肺炎疫情令遊客無法出遊，日本奈良亦因遊客大減，影響了在當地鹿群的生活。有部分鹿群變得更健康，因減少了長期被遊客餵飼鹿餅而的機會，同時有部分則變得骨瘦如柴，有專家推測牠們可能是「鹿餅成癮」。

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根據日本產經新聞報道，疫情之前，奈良公園每年有約1,300萬名遊客到訪，每年可賣出2,000萬片鹿餅，會被900隻鹿吃掉，平均每隻每日會吃掉超過60片鹿餅。每片鹿餅重約3到4公克，對每日需要吃5公斤草的鹿來說，鹿餅只是點心，但鹿餅的營養價值比草高，所以牠們會常常在售賣鹿餅的店鋪前等待遊客喂食。

▲ （取自日本產經新聞網）

若鹿吃得太多鹿餅，會破壞牠們腸道細菌平衡，容易引起腹瀉，故遊客減少後，部分鹿群變得健康，糞便變回正常的黑色顆粒。不過部分雖因疫情變瘦，有專家估計，是因「鹿餅成癮」，習慣被人喂食鹿餅都不習慣吃草，吃鹿餅變成理所當然，故無法適應環境變化所致。

疫情也影響了鹿群的活動，根據北海道大學助理教授立澤史郎和「奈良的鹿愛護會」的調查指，無論是日間或晚間在奈良公園中心地區的鹿群都有減少，相信是因為牠們現時要主動尋找糧食有關。

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責任編輯：楊子瑩