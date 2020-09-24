滙豐推B2B平台「滙豐機滙」　至今吸近萬名會員

▲ 滙豐正式推出「滙豐機滙(HSBC VisionGo)」，是專為本地中小企而設的B2B數碼共享平台；圖為滙豐香港工商金融主管趙民忠（右）。

滙豐銀行正式推出專為香港中小企而設的B2B數碼平享平台「滙豐機滙（HSBC VisionGo）」。滙豐指，自第一季底推出測試版以來，累積吸納逾9,000名會員、約60萬次瀏覽量，當中包括滙豐及其他銀行客戶。

在平台上，中小企可以互相關注以獲得最新動態及資訊、向專家及志趣相投的企業直接提問及交流想法，甚至使用互動投票功能，收集不同商業主題的實用意見。

中小企亦可以在平台上張貼自己的公司優惠，進行推廣營銷，拓展潛在機遇，或獲取其他用戶提供的優惠。

滙豐：日後續新增平台新功能 如使用PayMe收款方案

「滙豐機滙」測試版在今年3月推出，疫情期間更將政府擔保貸款計劃等實用資訊放到平台，供中小企參閱。滙豐指，日後會繼續新增平台功能，如讓舉辦活動的企業在平台上使用PayMe for Business收款方案，並協助中小企生態圈的不同參與者建立合作夥伴關係。

推出至今，平台已累積逾9,000個會員，舉辦超過400個網上研討會及諮詢環節，吸引5,000參加人次。

「滙豐機滙」採用Microsoft 的Azure 雲端服務平台，並利用機器學習技術，向用戶推送個人化的專業知識和交流機會。該人工智能平台現增設全新互動功

能，促進企業之間對話與協作，同時協助企業適應工作新常態，並發掘公司之間的合作機會。

相關文章：

【中小企融資擔保】百分百擔保貸款優化 港銀表示歡迎 中銀：已批4700宗

香港科技園公司夥滙豐推「SPRINTER 2」計劃 助中小企創新及轉型

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍