【局長會客室】商務及經濟發展局局長邱騰華：中小企如何疫境求生？（附參加連結）

疫情衝擊下，中小企經營前景充滿挑戰，政府有何方案協助企業渡過難關？中小企又有何「疫」境營商、轉危為機的經驗可分享？香港經濟日報Facebook將於9月24日晚上7時半直播「取財有道」專頁頭炮活動「局長會客室」，由商務及經濟發展局局長邱騰華，聯同中小企代表會一同剖析營商挑戰與機遇。



疫情衝擊中小企經營，針對本地經濟情況，港府亦先後推出多輪防疫基金與援助措施，近日亦加快籌備健康碼與旅遊氣泡等多樣安排。政府針對營商環境有何觀點及最新措施，吸引各界關注。

商務及經濟發展局局長邱騰華早前就分享，正與11個國家商討旅遊氣泡安排，計劃要求旅客出發前、到埗後，都需要做檢測。他強調，他稱，新冠肺炎疫情不會一夜間消失，香港防疫政策是張弛有度。

重新開放旅遊對香港不少中小企業務的救星，事實上，近日有調查指，逾6成半受訪者贊成健康碼及「旅遊氣泡」制度，亦逾6成受訪者認為健康碼及旅遊氣泡對恢復香港經濟有大幫助。旅發局亦已部署大灣區宣傳策略，目標吸引商務及年輕旅客到港，亦正籌備「Open House Hong Kong」（「再遇‧就在香港」）平台，當恢復跨境旅遊時，會即推優惠促銷吸客。

另外，受美國政府早前要求入口美國的香港貨品須標示為「中國製造」，不少港商都受影響。針對美方行動，邱騰華早前曾，政府已採取進一步行動，約見美國駐港總領事遞交信件，要求美國撤回相關規定。他強調，美國做出單方面的行動，不符合世貿規則，港府在原則上必須據理力爭，無關機會有幾大。

講座詳情

日期：2020年9月24日（星期四）

時間：下午7時30分至8時30分

主持：林小珍女士

局長：商務及經濟發展局局長 邱騰華先生

嘉賓：INNOSPHERE 聯合創辦人(港產口罩暫存夾Maskeeper設計師) 郭浩賢先生 及 楊兆航先生