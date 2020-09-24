【iBond 2020】3券商瞄準iBond商機 擬提供送股派錢等着數

▲ 市場窺伺亂市下避險資金追捧iBond，爭相提供優惠冀盡攬新舊客戶。

雖然通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）暫仍未正式公布開賣日期，但4間券商已表態，有意為這官債推出連串優惠，包括耀才證券 （01428） 擬向新客提供零佣，以及送滙豐 （00005） 股份等多項着數。致富證券則計劃向合資格的新舊客戶，有機會獲贈超市現金券；時富及輝立證券、以至上商銀行亦密謀推優惠。不過，券商皆強調，最終條款仍視乎推售時才作具體落實。專家指，無論是銀行或經紀行，皆窺伺亂市下避險資金追捧定息產品，畢竟挾持一厘的「包底息」，跑贏不少港元定期存款息率，遂令中介商摩拳擦掌，爭相鬥提供優惠，冀盡攬新舊客戶。

耀才：通脹雖放緩 料無礙iBond銷情

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬回應本報查詢指，即使通縮殺埋身，統計處剛於本周一（9月21日）公布8月份綜合消費物價指數（CPI）按年跌0.4%；繼7月跌2.3%以來，連續兩個月呈通縮。就算通脹放緩，但深信絕不會影響市傳涉資總額100億元的iBond銷情。

許繹彬拆解，由於現時銀行的息口低企，加上全球經濟正處於水深火熱，低息環境有可能持續一段頗長的時間；再者，股市也開始呈現陰晴不定的格局，相信有部份在銀行收取定期為主的客戶，會轉攻認購iBond，希望收取較穩定的回報。

致富：擬提供免息免按金iBond孖展優惠

致富證券業務主管敦家安不約而同說，有意提供免息免按金的孖展服務，初步暫訂是限抽介乎兩手到3手（以每手入場費為1萬元計，即涉資約兩萬元至3萬元）。

不過，敦家安補充，基於市場憧憬史上集資王螞蟻集團今天（9月24日）會通過上市聆訊，市料在港籌資逾1,356億元，相信拆息於季結後仍高企，故此暫無意為抽4手以上的iBond孖展客，再提供凍資更多的孖展服務，以免跟IPO鬥搶，在抽資挾息下，扯緊短期資金。

另方面，以滙豐今年的股價狂瀉逾五成，耀才會否改送其它股份，以免散戶被逼揸蟹貨。許繹彬對此回應，盡管滙豐股價現行強差人意，但股價有升有跌實屬正常現象；更可能由於股價近日低殘，反而令投資者會伺機吸納，作中長線投資，所以暫時送10股滙豐的推廣策略未有改變。

以下是一眾券商考慮為iBond 2020提供的優惠，但最終條款仍取決於具體推售日期落實後才拍板︰

●耀才證券︰擬多招齊發，例如︰若認購iBond的客戶仍屬新開戶，可獲免收平台費的「真真正正」零佣，該零佣可買賣所有港股，毋須支付任何佣金，更可獲贈20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） 。而買賣美股每股不用一美仙；至於買賣美期更同樣可獲不收平台費的「真真正正」零佣；港期更可獲7個月免佣等震撼優惠。此外，新股暗盤買賣（包括iBond等），更可獲佣金全免。

與此同時，亦擬為繼續為iBond提供多項豁免收費的套餐優惠，比方︰「5免」優惠，主要是：豁免認購手續費、託管費、代收息費、贖回費及轉倉費等。

●致富證券︰合資格新客戶（意即開戶前一年內未持有任何類型帳戶）， 再透過「致富通」應用程式，又或經「遙距開戶通」開立帳戶（以DD/M-DD/M方式開戶） ，存款達一萬元或以上，即有機會可獲享50元超市現金券。同時，現有客戶成功推薦一位親朋戚友，於網上開立帳戶，亦有機獲贈50元超市禮券。

此外，除了免息免按金的孖展服務外；亦有意提供其它優惠，客戶不論以任何方式申請，皆有「8免」優惠，主要是︰免按金、免孖展利息、免認購手續費、免贖回費、 免代收股息費、免存倉費、免不動戶費及免存入費。

那邊廂，針對抽不中或中貨不多的向隅客，亦考慮提供包括iBond退款認購基金等優惠。

●時富金融︰率先表態擬為iBond提供基本的「5免」優惠，主要豁免︰ 認購手續費、 託管費、 代收息費、 贖回費及 轉倉費。至於其他優惠有待政府公布詳情。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪