【滙豐股價】滙豐恒指權重跌穿7% 每跌1個價位將拖低恒指幾多？
即市財經 17:26 2020/09/24
滙豐 （00005） 股價下跌，在恒生指數的權重已跌穿7%，滙豐最新在恒指權重僅6.9%，相比9月初在恒指佔比達8.2%，在恒指的影響力大削1.3個百分點，滙豐每跌1個價位（0.05元）將拖低恒指2.84點。
在9月初，滙豐在恒指權重8.19%，藍籌排名在騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 之後，當時滙豐33.5元，每跌1個價位（0.05元）拖低恒指3.22點。
截至今日收市，滙豐收報28.6元，恒指權重6.97%，藍籌排名仍是第三，但距藍籌排名第四的建行 （00939） 差距收窄。
恒指成分股中，最重磅為友邦 （01299） ，恒指權重10.33%，其次為騰訊 （00700） ，權重10.15%。
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|恒指成份股權重
|友邦
|10.33%
|騰訊
|10.15%
|滙豐
|6.97%
|建行
|6.45%
|平保
|5.64%
|港交所
|5.07%
|阿里巴巴
|5.00%
|小米
|3.66%
|中移動
|3.61%
|工行
|3.49%
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記者：譚志偉