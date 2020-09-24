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【滙豐股價】滙豐恒指權重跌穿7%　每跌1個價位將拖低恒指幾多？

即市財經 17:26 2020/09/24

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滙豐股價仍未脫弱勢（馮漢柱攝）

滙豐 （00005） 股價下跌，在恒生指數的權重已跌穿7%，滙豐最新在恒指權重僅6.9%，相比9月初在恒指佔比達8.2%，在恒指的影響力大削1.3個百分點，滙豐每跌1個價位（0.05元）將拖低恒指2.84點。

在9月初，滙豐在恒指權重8.19%，藍籌排名在騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 之後，當時滙豐33.5元，每跌1個價位（0.05元）拖低恒指3.22點。

截至今日收市，滙豐收報28.6元，恒指權重6.97%，藍籌排名仍是第三，但距藍籌排名第四的建行 （00939） 差距收窄。

恒指成分股中，最重磅為友邦 （01299） ，恒指權重10.33%，其次為騰訊 （00700） ，權重10.15%。

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恒指成份股權重
友邦 10.33%
騰訊 10.15%
滙豐 6.97%
建行 6.45%
平保 5.64%
港交所 5.07%
阿里巴巴 5.00%
小米 3.66%
中移動 3.61%
工行 3.49%

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記者：譚志偉

香港股票 恒生指數 滙豐控股（00005）
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