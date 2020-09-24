【撤出中國】丹麥養老基金盡沽中國股債　需平衡回報和社會責任

▲ 丹麥養老基金AkademikerPension指，基金理念是平衡投資回報和社會責任。

丹麥養老金公司AkademikerPension在官網公布，決定將中國排除在投資領域之外，現在將會出售總值近4億丹麥克朗（約4.87億港元）的政府債券和股票，並將資金投資到其他地方。AkademikerPension負責人Jens Munch Holst，基金一直長期觀察中國，認為系統地侵犯人權，不能再對它視而不見。

AkademikerPension指，基金理念是平衡投資回報和社會責任，由於要承擔社會責任，因此很難將中國納入投資組合中。此前，AkademikerPension已剔除了沙特阿拉伯，泰國和伊朗等國家。

▲ 丹麥養老基金決定撤出中國的投資，盡沽手上中國股債。

負責人指，AkademikerPension最重要的任務是確保會員獲得良好的退休金，以在需要時繼續生活，但基金同時也承擔着社會責任，因此在這種情況下，必須對中國撤資。

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編輯：陳韻妍