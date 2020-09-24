  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【撤出中國】丹麥養老基金盡沽中國股債　需平衡回報和社會責任

即市財經 17:16 2020/09/24

分享：

丹麥養老基金AkademikerPension指，基金理念是平衡投資回報和社會責任。

丹麥養老金公司AkademikerPension在官網公布，決定將中國排除在投資領域之外，現在將會出售總值近4億丹麥克朗（約4.87億港元）的政府債券和股票，並將資金投資到其他地方。AkademikerPension負責人Jens Munch Holst，基金一直長期觀察中國，認為系統地侵犯人權，不能再對它視而不見。

AkademikerPension指，基金理念是平衡投資回報和社會責任，由於要承擔社會責任，因此很難將中國納入投資組合中。此前，AkademikerPension已剔除了沙特阿拉伯，泰國和伊朗等國家。

丹麥養老基金決定撤出中國的投資，盡沽手上中國股債。

負責人指，AkademikerPension最重要的任務是確保會員獲得良好的退休金，以在需要時繼續生活，但基金同時也承擔着社會責任，因此在這種情況下，必須對中國撤資。

相關文章：【Vanguard】領航撤出香港業務　積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

相關文章：【基金撤出】加拿大BMO擬撤出香港ETF市場　交由華夏基金接手

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱  
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記 
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

股票 基金 債券 人權 養老基金 丹麥 丹麥克朗 泰國 伊朗 沙特阿拉伯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾829億超購約288倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾829億超購約288倍（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料下周香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料下周香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）