▲ 【新冠疫苗】英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗

英國疫情反彈，單日新增逾6千宗新冠肺炎確診個案。英國倫敦大學學院就會否接種新冠疫苗作調查，發現有5分1受訪英國人表明，即使新冠疫苗面世，都不會接種新冠疫苗。部份受訪者認為，接種疫苗可能會有意想不到的副作用。

英國倫敦大學學院訪問7萬名英國人，約49%受訪者表示，當新冠疫苗面世，「非常大機會」（very likely）會去接種疫苗；22%受訪者表示不會去接種疫苗。

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調查又指，53%受訪者認為， 接種疫苗可能會有意想不到的副作用；38%受訪者認為，感染後的抗體，會比疫苗中的抗體更有效；4%受訪者則認為疫苗不能提供保護作用。

英國《衛報》引述有專家認為，此反映英國的有部份認為接種疫苗不一定有效，認為政府需向公眾解釋研究及生產疫苗的過程，且在疫苗面世前會先保障其安全性的資訊。

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英國周三（23日）宣布過去24小時再增6,178宗新冠肺炎病例，較周二（22日）的確診數字增加1,252宗，升幅超過四分之一。官方數字顯示，英國已增至超過40.9萬人確診新冠肺炎，導致41,862人死亡。

責任編輯：林嘉莉