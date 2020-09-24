非洲數百大象離奇死亡 調查結果: 被水中藍綠藻毒死

非洲國家博茨瓦納（Botswana）自本年初近330大象離奇死亡。當地政府日前公布調查結果指，大象有機會是被水坑中藍綠藻釋出的毒素毒死。

西伯利亞凍土層融化 發現冰河時期完整洞熊屍骸【下一頁】

藍綠藻是一種在水中存活的微生物，可以透過光合作用獲取能量。博茨瓦納野生動植物和國家公園首席獸醫魯賓（Mmadi Reuben）指，大象離奇死亡事件由本年3月開始至6月完結。而6月正是園區的窪地枯乾的時候。至於為何只有大象受影響，目前仍是個謎團。

世界自然基金會報告 45年間全球野生動物減少68%【下一頁】

國家代理部長陶奴（Cyril Taolo） 表示因未有新的不尋常死亡個案，目前無證據表明當地的野生動植物仍受威脅，將在下個雨季繼續監視情況。

馬里蘭大學環境科學中心，專門研究藍綠藻的教授喬拔 (Patricia Glibert) 表示，藍綠藻適合於暖水繁殖，全球暖化導致水溫升高，相信藍綠藻爆發性生長會在更多地方越來越常見。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】