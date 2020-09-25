【裝修攻略@iM網欄】裝修中介平台，究竟係唔係伏？

有人以為，裝修平台就是為人介紹裝修公司，從而賺取佣金；也有人以為，裝修平台是裝修公司的擔保人，有什麼問題會代為負責。有些人覺得「羊毛出自羊身上、多個香爐多隻鬼」等等，這是小看了裝修平台能為裝修公司和戶主帶來的實質價值。

當然每個平台的自訂角色都有不同。但以裝修佬網上裝修平台為例，它的角色其實是這樣：

一、不斷擴大工程數據，然後透過配對系統，將戶主配對給數據庫中最合適的裝修公司，節省公司的找客成本、以及戶主因委託了不合自身需要公司而付多了的額外成本，藉此提高性價比；

二、在裝修前和過程中，為戶主提供知識上（裝修學院）、工程上（裝修配對及顧問）及買料（裝修網上商城）上的支援。具體包括防伏講座、買料顧問、訂明裝修服務標準，設立文明高效的爭議條款等等。這些配套是一個成功裝修的重要基礎，讓戶主省錢省時，把資源「花在刀口上」，同時令裝修變得更有保障。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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